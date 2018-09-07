Как реагирует женский организм на поцелуй с бородатым мужчиной

Молодые парни самых разных профессий и даже бизнесмены среднего возраста носят отнюдь не эспаньолку или брутальную «трехдневную» щетину, а самую настоящую «лопату». Безусловно, это личное дело каждого, но интересно, как реагируют женщины на поцелуй с такими бородатыми кавалерами.

Маскулинное естество

В Австралии, еще в 2013 году в журнале «Эволюция и поведение человека» была опубликована статья, в которой приводились цитаты женщин, имевших половые контакты с бородачами. Жительницы Сиднея рассказали журналистам, что именно бородатые мужчины кажутся им потенциально здоровыми, зрелыми и мужественными. Свое эмоциональное отношение к таким партнерам они подкрепили рассказами из личного опыта. Так дамы признались, что целоваться с «бородой» оригинально и волнительно.

Страх и брезгливость от возможного поцелуя

Между тем ученые из публичного исследовательского Университета Нью-Мексико, расположенного в городе Альбукерке, США, провели ряд медицинских тестов среди обладателей пышной растительности на лице и опубликовали результаты в своей университетской газете.

Оказывается у мужчин, имеющих бороды, в этом волосяном покрове в среднем содержится такое огромное количество микробов и типичного набора бактерий, сколько их можно обнаружить на ободке домашнего унитаза, если не мыть его две недели. Причем, ученые обследовали не просто случайных людей, а бородатых мужчин-сотрудников двух местных больниц. Врачи и представители среднего медицинского персонала регулярно проходят обязательную проверку своего здоровья и неукоснительно выполняют правила гигиены, но все равно оказались «рассадниками» болезнетворных микроорганизмов.

После публикации этого исследования на местных телеканалах и в нескольких периодических изданиях Нью-Мексико и соседних штатов появились сюжеты и заметки женщин, в которых они признавались что боятся целоваться с бородатыми мужчинами и даже испытывают отвращение к ним. Также осталась информация о сообщениях, что некоторые бородатые сотрудники больниц были вынуждены сбрить растительность на лицах, поскольку их жены и сексуальные партнеры по отношению к ним стали испытывать брезгливость.

При виде… подгибались колени…

Отношение современных женщин к бородатым мужчинам и то, как они реагируют на интимные отношения с подобными партнерами, еще будет изучено любопытными биологами, сексологами и психологами. Однако в мировой литературе остались данные, что чувствовали женщины Европы первой половины XX века, когда вступали в близкие отношения с бородачами.

Знаменитый английский писатель Сомерсет Моэм в романе «Театр» устами главной героини, актрисы Джулии Ламберт, так описывает ощущение от поцелуя с таким мужчиной: «…Борода слегка щекотала ей кожу. Затем он наклонился и поцеловал ее в губы. От его бороды исходил какой-то своеобразный душный запах. Джулия не могла понять, противен он ей или приятен. (…) В этом есть что-то не совсем пристойное…»

И если поначалу актриса не могла разобраться, как все-таки реагирует ее организм на сексуального партнера — обладателя бороды, то спустя время она точно понимала, что без ума от подобных кавалеров. «…Еще несколько лет Джулия высматривала мужчин с бородами; у нее было чувство, что если бы один из них приволокнулся за ней, она была бы просто не в силах ему отказать. Но бороды вышли из моды, и слава богу, потому что при виде бородатого мужчины у Джулии подгибались колени…»