Героиня «Элен и ребята» переехала в «Ласнагорск»: тут и пятиэтажки такие же, и люди живут приличные

Уже в ноябре телезрителей ждет премьера «Ласнагорска» – первого эстонского сериала на русском языке. Одну из главных ролей в комедии о буднях самого большого столичного района – Ласнамяэ – сыграла французская актриса.
Маша (ударение на последний слог) Поликарпова хорошо известна по культовому телепроекту «Элен и ребята», в котором играет уже 25 (!) лет. Французская актриса с солидным багажом фильмов, сериалов и спектаклей всегда тепло отзывается об Эстонии – стране, где родилась и выросла, где сейчас живут ее мать и друзья. А потому, получив предложение сняться в «Ласнагорске», собрала чемодан и с шестилетним сыном отправилась в Таллинн.
– Маша, признавайтесь! Неужели без раздумий согласились принять участие в «Ласнагорске»?
– Я приняла предложение сразу же, и по двум причинам! Во-первых, мне предложила это Юлия Календа, которая была моей лучшей подругой с 14 лет и до моей эмиграции. С Юлей мы вместе играли в ДОФе (Дом офицеров флота, ныне ЦРК - прим. авт.). И я точно знаю: Юля плохого не посоветует! А во-вторых, в Эстонии с 1992 года не вкладывались деньги в русскоязычные сериалы. То есть сегодняшний «Ласнагорск» для меня чуть ли не революционный акт. За двадцать лет впервые собрался «пионерский» народ и решил что-то сделать для русскоязычного населения в нашей Эстонии. Поэтому я ни в коем случае не могла отказать! Ну и график подошел. Летом у меня как раз было свободное от французских съемок время. Поэтому я с большой радостью приехала и приняла участие в этом сериале.
– Сериал заявлен как комедийный, какая атмосфера царила на съемочной площадке?
– Позитивно было, да! Если сравнить... вот представьте: едешь ты, как раньше, на картошку, и нужно собрать столько-то тонн, и в любых метеорологических условиях (заразительно смеется).
Первые полторы недели съемок выпали на жару, мы снимали в декорации, выстроенной на ЭТВ. Эстонская погода этим летом преподнесла сюрприз: 36 градусов на площадке, никто не ожидал. Так и работали с утра до вечера. У нас была замечательный художник по гриму Катрин Сангла, которая нас красивыми не только делала, но еще и умудрялась такими целый день продержать, чтобы вся эта красота не стекла с водой.
Вообще, народ на съемочной площадке был удивительный – кто-то с тазиком с холодной водой бегал, ставил ножки нашего Барсегяна (Владимир Барсегян – исполнитель главной роли в «Ласнагорске» – прим.авт.), чтобы он отдышался и совсем не сварился вкрутую. Сроки были сжатыми, мы работали без остановки: как впряглись, так эту дистанцию и пробежали. Я бы этот сериал так и назвала – «Бешеная лошадь» (снова хохочет). Работа была проделана профессионально: в таких спартанских условиях и так быстро! Ко многим моментам мы просто не были готовы: приходилось снимать хорошую погоду под проливным дождем, машину ставили под тент - и вперед! Пришлось всем тяжело поработать, но при этом настолько душевно! И знаете, я ко всем так успела привыкнуть, что сейчас такое чувство, будто меня от мамки оторвали. Очень постараюсь приехать в Эстонию на премьеру сериала в ноябре, чтобы со всеми наконец-то без спешки пообщаться.
– Во Франции есть такие районы, как Ласнамяэ?
– Конечно! Я об этом, правда, совсем недавно узнала, потому что до этого жила в центре Парижа и особо не выезжала за пределы. А они, конечно, есть! В Ласнамяэ девятиэтажек много, а во Франции в 60-х годах было построено огромное количество пятиэтажек. Они такие же большие, с такими же подъездами как в Ласнамяэ, тоже без лифта, и совершенно приличные люди в них живут. Уж не знаю, насколько жизнь во французских спальных районах отличается от жизни в «Ласнагорске» или в Ласнамяэ, но думаю, что разница есть в менталитете. У нас (говоря об Эстонии – прим. авт.) люди друг друга знают, соседей знают, даже в соседних домах жильцов знают, а во Франции можно прожить в доме много лет и не знать своих соседей. До сих пор живу с ностальгией по тем временам, когда можно было к соседям забежать за солью, попросить сахара или луковицу…
– Боюсь, что теперь этого уже и в Эстонии нет…
– А-аа, этого уже и вас нет? Как же так! Ну тогда больше сюда не приеду! (Смеется)
– Шутки шутками, а какие чувства вас охватывают сейчас, когда вы приезжаете на родину, которую покинули в 17 лет?
– Я живу своими детскими воспоминаниями. Я вовсе не прокоммунистка, но у меня с детством связаны самые теплые и трепетные воспоминания. Когда я приезжаю в Эстонию, у меня возникает такое приятное состояние защищенности. Ностальгия по детству есть у всех, но у меня это чувство особенно сильно развито ввиду того, что я эмигрировала давно и остались какие-то «фантазмы» о чем-то, видимо, не пережитом здесь. Хотя, если я правильно поняла, ничего тут такого, когда я уехала, уже и не было, в 90-е все сломалось – и была разруха.
– А по каким-то местам или продуктам во Франции скучаете?
– Ой, ну как же! В первую очередь по велосипедным дорожкам вдоль моря. Давно еще купила себе велосипед (хранится у матери в Таллинне – прим. авт.) и всех своих детей в корзинках возила с одного пляжа до другого, до Какумяэ и дальше. Увы, в этот приезд пришлось рассекать лишь от съемочной площадки до кровати – туда и обратно! Да что там говорить, я даже одежду в шкафу не развесила. Открыла чемодан, месяц туда-сюда побегала, а потом его закрыла и уехала.
Второе – наши глазированные сырки, их же нигде больше не найти! Глазированные сырки, творог зернистый... Мои взрослые дочери до сих пор просят меня привезти из Эстонии колбасу «юстуга». И вот везу я им эту колбасу и копченый сыр, потому что с этими продуктами у них эстонская бабушка ассоциируется. А еще сырники наши... (с наслаждением) и ягоды обязательно! Эстонская черника, когда ты можешь покупать ее в огромных количествах. У меня ребенок в Таллинне ею объедался в этот раз с утра до вечера. Потому что у нас во Франции это и редко бывает, и совершенно не в тех количествах, а стоит огромных денег. А здесь клубника и черника доступны, мы всегда их уплетаем, когда приезжаем.
– Знаю, что на съемки сериала в Таллинн приезжали представители вашего фан-клуба из Москвы. Это была приятная неожиданность?
– Да, это была Вера Кутафина. Вера для меня была приятной неожиданностью в самом начале, когда я только узнала, что есть такой человек, который берет билет на самолет за свой счет и прилетает из Москвы в Париж ко мне на съемки. Я никогда не понимала сам факт – быть фаном кого-то. Но Вера – совершенно адекватный человек, она работала на передаче «Жди меня». Когда я с ней познакомилась, только через нее узнала, что в Москве, оказывается, тоже есть фан-клуб «Элен и ребят», что сериал там любят и смотрят. И как-то мы так сдружились, что теперь Вера достаточно часто передвигается со мной. Она удивительный человек, ведь зачастую знает про мой сериал больше, чем знаю я. У меня иной раз не хватает времени прочитать сценарий, а она мне по телефону рассказывает, что у меня происходит с персонажами, чтобы я была в курсе. И в Таллинн она приехала, чтобы со мной увидеться, но я была постоянно в кадре. А поскольку все у нас в «Ласнагорске» было на пионерских началах, Вера на съемках тоже нам помогала: бутерброды делала, атрибуты носила, с большим удовольствием участвовала в процессе.
– После месяца работы в Эстонии вы возвращаетесь к съемкам продолжения «Элен и ребят»?
– Я уже работаю более тридцати лет во Франции, а когда забеременела моим сыном (сейчас ему шесть лет – прим. авт.) взяла себе главную роль, грубо говоря, в продолжении «Элен и ребят», – четвертая часть сериала называется Les mystères de lamour, «Тайны любви» – который снимают уже 25 лет. Во Франции это самый длинный сериал, уже можно сказать, исторический. Это целая жизнь – раньше нас смотрели дети, теперь смотрят уже их дети. Я так понимаю, пока наш продюсер будет жив-здоров, мы и в доме престарелых будем какой-то сезон снимать. Почему бы и нет? Мы с актерами уже поняли, что это часть нашей жизни. На сегодня роль в этом сериале – моя постоянная работа.
Из-за съемок в эстонском сериале Маша Поликарпова опоздала на первые четыре эпизода французского телепроекта «Тайны любви». Но, по ее словам, это не страшно, а даже полезно – отдохнуть, переключиться, набраться новых впечатлений. А их в нашем «Ласнагорске» хоть отбавляй!