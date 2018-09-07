Героиня «Элен и ребята» переехала в «Ласнагорск»: тут и пятиэтажки такие же, и люди живут приличные

ФОТО: Съемки сериала "Ласнагорск"

– Во Франции есть такие районы, как Ласнамяэ?

– Конечно! Я об этом, правда, совсем недавно узнала, потому что до этого жила в центре Парижа и особо не выезжала за пределы. А они, конечно, есть! В Ласнамяэ девятиэтажек много, а во Франции в 60-х годах было построено огромное количество пятиэтажек. Они такие же большие, с такими же подъездами как в Ласнамяэ, тоже без лифта, и совершенно приличные люди в них живут. Уж не знаю, насколько жизнь во французских спальных районах отличается от жизни в «Ласнагорске» или в Ласнамяэ, но думаю, что разница есть в менталитете. У нас (говоря об Эстонии – прим. авт.) люди друг друга знают, соседей знают, даже в соседних домах жильцов знают, а во Франции можно прожить в доме много лет и не знать своих соседей. До сих пор живу с ностальгией по тем временам, когда можно было к соседям забежать за солью, попросить сахара или луковицу…

– Боюсь, что теперь этого уже и в Эстонии нет…

– А-аа, этого уже и вас нет? Как же так! Ну тогда больше сюда не приеду! (Смеется)

– Шутки шутками, а какие чувства вас охватывают сейчас, когда вы приезжаете на родину, которую покинули в 17 лет?

– Я живу своими детскими воспоминаниями. Я вовсе не прокоммунистка, но у меня с детством связаны самые теплые и трепетные воспоминания. Когда я приезжаю в Эстонию, у меня возникает такое приятное состояние защищенности. Ностальгия по детству есть у всех, но у меня это чувство особенно сильно развито ввиду того, что я эмигрировала давно и остались какие-то «фантазмы» о чем-то, видимо, не пережитом здесь. Хотя, если я правильно поняла, ничего тут такого, когда я уехала, уже и не было, в 90-е все сломалось – и была разруха.

ФОТО: Вера Кутафина

– А по каким-то местам или продуктам во Франции скучаете?

– Ой, ну как же! В первую очередь по велосипедным дорожкам вдоль моря. Давно еще купила себе велосипед (хранится у матери в Таллинне – прим. авт.) и всех своих детей в корзинках возила с одного пляжа до другого, до Какумяэ и дальше. Увы, в этот приезд пришлось рассекать лишь от съемочной площадки до кровати – туда и обратно! Да что там говорить, я даже одежду в шкафу не развесила. Открыла чемодан, месяц туда-сюда побегала, а потом его закрыла и уехала.