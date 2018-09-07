Девять вопросов, которые мы боимся себе задать

Ответы могут вам не понравиться. Но без этого вы не сможете развиваться как личность, пишет Zen.Yandex со ссылкой на Lifehacker.ru.
Почему важно задавать себе вопросы? Продемонстрирую на примере.
- Скажите, где вы находитесь?
Уверен, ответов будет много: в метро, дома, на прогулке. Однако важно другое. Важно, что вы обратили на это внимание. Пока я не задал вопрос, вы спокойно сидели и скользили глазами по строчкам, думали о своём.
Другими словами, вопрос управляет нашим вниманием. Он направляет его туда, где оно особенно требуется. К сожалению, мы нечасто задаём себе вопросы. Может, в силу привычки, а может, потому, что боимся разочароваться в ответах.
Я собрал вопросы, которые обращают нас к важным темам. Таким, о которых мы предпочитаем не думать, но которые необходимы для нашего развития.
1. Почему я потакаю своим слабостям?
Мы не думаем о том, откуда берутся наши привычки. Неважно, вредные или полезные. Со временем кажется, что это просто обязательная часть жизни: выкурить сигаретку или заесть печаль тортиком.
К сожалению, большинство наших слабостей — попытка заглушить неуверенность и неврозы. И без внимания к ним к решению проблем не приблизиться.
2. Почему мои планы на жизнь не осуществились?
Каждый любил помечтать в детстве. Кем стать, чего достичь. Тогда мы были предельно честны с собой и выбирали только то, что по-настоящему привлекало. Когда вы последний раз сверялись с этими планами?
Грустно признавать, но стабильность оказалась превыше личного выбора, и мы приравняли желания к мечтам. Поэтому не стоит удивляться, что они так и не исполнились.
3. Чего я жду от жизни?
Люди постоянно чего-то ждут. Иногда от жизни в целом, иногда от других людей: «И почему это люди вокруг ведут себя не так, как я задумал?»
Открою секрет: единственный способ реализовать свои ожидания — самому соответствовать им. Ждёшь справедливости? Будь справедлив. Ждёшь любви? Люби.
4. Почему я не довожу дела до конца?
Сам факт, что человек регулярно откладывает дела, — признак сильной неуверенности. Он считает, что у него это либо не получится, либо получится плохо. Никому не нравится это признавать.
Хотя есть ещё третий вариант — ему это дело не нравится. Но тогда зачем было начинать?
5. Что я сделал сегодня, чтобы упростить себе жизнь?
Мы боимся этого вопроса, потому что зачастую ответ — «ничего». Рутина, в которой повторяется скучный сценарий, мешает нам получать удовольствие от жизни. А ведь счастье заключается в деталях, маленьких делах, которые высоко ценятся. Нужно только добавить их в расписание.
6. Зачем я держусь за то, что пора оставить позади?
Обиды и ошибки прошлого — есть люди, которые не могут и дня прожить без того, чтобы не припомнить их кому-нибудь. Это простой способ снять с себя ответственность. «Не я такой, жизнь такая». Знакомо?
Держаться за то, что было, — значит упускать возможности сейчас.
7. Я себе нравлюсь?
Вопрос, лежащий в основе самооценки. Один раз на него ответить просто, но эффект даёт только регулярность. Легко нравиться себе в костюме и при галстуке. Труднее делать это, глядя на свои недостатки.
Дело в том, что недостатки — это тоже вы. Все ваши привычки, принципы, идеи. Нет ничего лишнего. Так зачем это отрицать?
8. Я несу ответственность за то, что имею?
Почему у меня такая профессия? Такие отношения? Ответ «потому что таков мой выбор» лишает нас права жаловаться.
Это понятно на примере отношений. Вот вы выбираете партнёра за лучшие качества, но не терпите его недостатков. Получается, вы любите только ту часть человека, с которой удобно. Но выбирали-то вы всё.
Жизнь — эта сумма ваших выборов. Уважайте их.
9. Как я живу?
Самый сложный вопрос. Нужно задавать его себе регулярно и регулярно давать честный ответ.
Наше поведение каждый день — отражение нашего отношения к жизни в миниатюре. Если сегодня мы поддаёмся гневу, то почему считаем, что завтра избавимся от него?
Этот вопрос одновременно возвращает к настоящему моменту и показывает, над чем стоит поработать.
В заключение
Практика убивает страх. Поэтому задавайте себе вопросы как можно чаще.
Начните сейчас. Пока вы читали, в голове наверняка возникали ваши варианты ответов. Потратьте пять минут, чтобы решить, устраивают ли они вас. И помните: иногда вопрос — это и есть ответ.