Девять вопросов, которые мы боимся себе задать

Почему важно задавать себе вопросы? Продемонстрирую на примере.

- Скажите, где вы находитесь?

Уверен, ответов будет много: в метро, дома, на прогулке. Однако важно другое. Важно, что вы обратили на это внимание. Пока я не задал вопрос, вы спокойно сидели и скользили глазами по строчкам, думали о своём.

Другими словами, вопрос управляет нашим вниманием. Он направляет его туда, где оно особенно требуется. К сожалению, мы нечасто задаём себе вопросы. Может, в силу привычки, а может, потому, что боимся разочароваться в ответах.

Я собрал вопросы, которые обращают нас к важным темам. Таким, о которых мы предпочитаем не думать, но которые необходимы для нашего развития.

1. Почему я потакаю своим слабостям?

Мы не думаем о том, откуда берутся наши привычки. Неважно, вредные или полезные. Со временем кажется, что это просто обязательная часть жизни: выкурить сигаретку или заесть печаль тортиком.

К сожалению, большинство наших слабостей — попытка заглушить неуверенность и неврозы. И без внимания к ним к решению проблем не приблизиться.

2. Почему мои планы на жизнь не осуществились?

Каждый любил помечтать в детстве. Кем стать, чего достичь. Тогда мы были предельно честны с собой и выбирали только то, что по-настоящему привлекало. Когда вы последний раз сверялись с этими планами?

Грустно признавать, но стабильность оказалась превыше личного выбора, и мы приравняли желания к мечтам. Поэтому не стоит удивляться, что они так и не исполнились.

3. Чего я жду от жизни?

Люди постоянно чего-то ждут. Иногда от жизни в целом, иногда от других людей: «И почему это люди вокруг ведут себя не так, как я задумал?»

Открою секрет: единственный способ реализовать свои ожидания — самому соответствовать им. Ждёшь справедливости? Будь справедлив. Ждёшь любви? Люби.

4. Почему я не довожу дела до конца?

Сам факт, что человек регулярно откладывает дела, — признак сильной неуверенности. Он считает, что у него это либо не получится, либо получится плохо. Никому не нравится это признавать.

Хотя есть ещё третий вариант — ему это дело не нравится. Но тогда зачем было начинать?

5. Что я сделал сегодня, чтобы упростить себе жизнь?

Мы боимся этого вопроса, потому что зачастую ответ — «ничего». Рутина, в которой повторяется скучный сценарий, мешает нам получать удовольствие от жизни. А ведь счастье заключается в деталях, маленьких делах, которые высоко ценятся. Нужно только добавить их в расписание.

6. Зачем я держусь за то, что пора оставить позади?