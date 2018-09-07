Загадка дня: присмотрись к этой картинке внимательно!

Гигантская панда. ФОТО: Xinhua/Xinhua/Sipa USA

Предлагаем вам попробовать найти как можно больше панд на этой картинке. Сколько бамбуковых медведей вы здесь видите?

ФОТО: Fabiosa

А что вы знаете о пандах? Вот 12 интересных фактов об этих невероятно милых зверушках - давайте почитаем вместе!

1. Арманд Давид, французский ученый-миссионер, впервые открыл большую панду европейскому сообществу. После путешествия по Китаю, в 1875 году, он привез в Парижский музей черно-белую шкуру необычного существа.

2. Впервые исследовав панду, ученые решили, что это огромный енот! И только спустя несколько десятилетий было установлено, что на самом деле это животное - медведь.

3. Панда занесена в книгу рекордов Гиннесса как самое симпатичное животное в мире.

4. В 1961 году основатель Всемирного фонда дикой природы Питер Скотт выбрал это животное символом своей организации.

5. Одно из сленговых названий китайских спецслужб - “панда”.

6. Почти 12 часов в сутки эти забавные зверушки... едят!

Панда. Иллюстративное фото. ФОТО: STR/AFP

7. У панды есть шестой палец, который позволяет им захватывать ветки бамбука.

8. В отличие от своих собратьев-медведей, эти животные не впадают в спячку.

9. Разведение панд в неволе - настоящий подвиг. По словам исследователей, бамбуковые медведи “не особо стремятся к воспроизведению”. Видимо, именно поэтому в зоопарках и питомниках осталось примерно 200 особей.

10. Детеныши панды рождаются белыми. И только спустя несколько недель малыши получают свой черно-белый окрас.

11. Красная панда относится к отдельному семейству - куницеподобные.

Красная панда. Иллюстративное фото. ФОТО: SPENCER PLATT/AFP

12. Интернет-браузер “Firefox” получил свое имя в честь одного из названий малой панды (ailurus fulgens).

Итак, сколько же очаровательных зверьков прячется на картинке? Вот правильный ответ.

ФОТО: Fabiosa