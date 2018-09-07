Детство в попе заиграло... Глюк’oZа сверкнула прелестями на шаловливом снимке

Наталья взорвала Instagram пикантным снимком, который менее чем за сутки собрал около ста тысяч отметок "Нравится", и сотни комментариев. На фото звезда демонстрирует стойку на руках, причем она облачена в белую блузку и стринги. Отметим, что положение ног Ионовой не оставляет простора для воображения: полностью открывает ее "пятую точку" любопытным взорам.

Фолловеры бурно отреагировали на такую нескромность. Он напомнили звезде, что маме двоих детей неприлично выставлять свой голый зад на публике, хотя и похвалили за подтянутую фигуру.

Добавим, что Наталья счастлива в браке. Супруг звезды одобряет появление откровенных снимков в соцсетях возлюбленной.