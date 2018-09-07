«Мне противно и больно»: у родившей Леры Кудрявцевой сдали нервы

Лера Кудрявцева сейчас вдали от мужа Игоря Макарова и их дочери Марии. Востребованная телеведущая находится в Сочи, где работает в рамках Международного музыкального конкурса молодых исполнителей «Новая волна». Однако Лера регулярно выходит на связь с близкими.

О том, как складывается ее жизнь, Кудрявцева рассказала журналистам StarHit. «Игорь прекрасный отец. Честно говоря, я не ожидала. Боюсь сглазить. В первые дни Игорь боялся брать ее на руки, говорил: я ее сломаю, а теперь и купает, и укачивает», – поведала телеблондинка.

Кудрявцева прокомментировала и слухи о том, будто ребенка выносила и родила суррогатная мать. Она крайне эмоционально заявила: «Мне невероятно противно и больно видеть это все! Я рожала сама. Это было непросто, тяжело. Не хочу вдаваться в подробности».

«Я не сижу на диетах и специально ничего не делаю, чтобы сбросить набранные килограммы, которые еще при мне. Еще сгоняю их, а пока утягиваюсь корсетами», – ранее сообщила Лера.