Смотрим: певица снялась топлес у мемориала погибшим воинам, заявив, что им бы понравилось

Британская певица Лорен Хенсон, выступающая под псевдонимом Индиана, выложила в "Инстаграм" фото топлес в Брайтоне, Великобритания. Всё бы ничего, но позировала она на фоне мемориала погибшим солдатам в Первой мировой войне, пишет The Mirror.

Подписчики отметили всю прелесть этого фото, но вот за выбранное для него место Лорен получила шквал критики. Многие обвинили её в неуважении и осквернении чести воинов, отдавших свои жизни за страну.

"Фото классное, но неужели нельзя было выбрать другое место для этого? Этим вы показываете своё неуважение к людям, которые отдали жизнь за страну. "Я не против фото топлес, но делать это возле мемориала бесчеловечно. Это показывает, как мы уважаем свою страну и в какое дно скатились", — написали пользователи под фото.

После злостных комментариев Индиана выложила ещё одно фото, под которым объяснила, что не видит в своём поведении ничего плохого и не преследовала цели обидеть кого-то.

"Эти люди отдали жизни за свободу, и я живу в свободном мире. Мы все родились голыми, а значит — свободными. Именно это я хотела показать. Если бы они были живы, им бы понравилось моё позирование около мемориала. Но я никого не собиралась унижать", - говорит Лорен Хенсон.