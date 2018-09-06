Галерея: парень похудел на 80 кг и стал выглядеть, как греческий бог, питаясь при этом бургерами и пиццей

Удивительно, но Энтони смог похудеть на 80(!) кг и накачаться, как бог, даже не садясь на диету и продолжая есть любимую вредную еду.

В чем же секрет? Он просто до безобразия.

1. Долгое время Энтони Браун отказывался признавать, что весит неприлично много.

ФОТО: Scanpix ФОТО: ANTHONY BROWN/CATERS NEWS / Caters News Agency

2. Свои объемы парень оправдывал большим ростом.

3. Но в 2010 году его сестра заболела диабетом, и у Энтони спала пелена с глаз. Он понял, что так дальше продолжаться не может: нужно заняться собой хотя бы ради здоровья.

4. Друг Брауна одолжил ему весы, и Энтони решил взвеситься.

5. Молодой человек перепробовал многие диеты (кето-диета, безуглеводная диета, просто здоровое питание), и все они вроде бы даже приносили пользу, но Энтони задумался о том, как долго он сможет ограничивать себя.

«Неужели мне придется всю жизнь сидеть на диетах?» и «Почему некоторые люди едят все, что захотят (пиццу, бургеры, сладости, картошку фри) и при этом остаются стройными? Неужели дело в пресловутом метаболизме?» Такие вопросы задавал себе парень. И тогда он понял, что по большей части дело не в том, что ты ешь, а в том, как много ты ешь.

6. «Я решил начать считать калории».

Энтони скачал счетчик калорий, высчитал, сколько калорий ему нужно потреблять, чтобы оставаться в таком же весе (3 400 ккал) и отнял от этого количества 1000 ккал, что позволяло ему худеть приблизительно на 1 кг в неделю.

7. Браун ел все, что ему хотелось, включая фастфуд, чипсы и другие вредности, но следил за калориями. И такой подход ему пришелся по нраву.

8. «В первые полгода я даже не ходил в зал, но при этом умудрялся терять вес (минус 34 кг). А затем я начал заниматься дома, потому что не хотел выглядеть, как типичный толстяк, потеющий на тренажерах».

ФОТО: Scanpix ФОТО: ANTHONY BROWN/CATERS NEWS / Caters News Agency

ФОТО: Scanpix ФОТО: ANTHONY BROWN/CATERS NEWS / Caters News Agency

9. Энтони занимался три раза в неделю на всю группу мышц, используя лишь гантели.

10. Так продолжалось, пока он не почувствовал себя достаточно уверенно, чтобы пойти в зал (около трех месяцев).

11. В тренажерном зале он занимался 5 дней в неделю, используя сплит-систему для тренировок.

12. Так он продолжает заниматься и по сей день.

ФОТО: Scanpix ФОТО: ANTHONY BROWN/CATERS NEWS / Caters News Agency