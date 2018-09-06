Limon LIVE: смотрите, что самый обаятельный фокусник Эстонии сделал с кроликом в прямом эфире

Пока еще на пальцах одной руки можно пересчитать количество выпусков новой программы нашего развлекательного портала Limon LIVE. Сегодня, в четверг, 6 сентября, в эфир вышел третий выпуск. Гостем Эдгара и Светы стал иллюзионист Дмитрий Зорин, который к нам в студию пришел не один.
Дмитрий показал, как из воздушного шарика появляется кролик, смело ответил о планах перекрасить его в розовый цвет, удивил ведущих другими необычными фокусами, рассказал о своих дорогих костюмах, о планах поехать в Милан за новыми вещами. И это не всё! Скорее смотрите выпуск Limon LIVE с самым обаятельным фокусником Эстонской Республики - Дмитрием Зориным.
Кто станет гостем Limon LIVE в следующий четверг? Узнаем через неделю! Ты считаешь себя интересным и хочешь к нам в гости? Пиши: info@limon.ee. Эдгар Гергель и Света Карабут ждут именно тебя!