Limon LIVE: смотрите, что самый обаятельный фокусник Эстонии сделал с кроликом в прямом эфире

Пока еще на пальцах одной руки можно пересчитать количество выпусков новой программы нашего развлекательного портала Limon LIVE. Сегодня, в четверг, 6 сентября, в эфир вышел третий выпуск. Гостем Эдгара и Светы стал иллюзионист Дмитрий Зорин, который к нам в студию пришел не один.