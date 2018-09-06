Алексей Панин удивил Сеть публикацией снимка с похорон Иосифа Кобзона

Сейчас в Сети бурно обсуждают последнюю публикацию в микроблоге скандально известного актёра Алексея Панина, разместившего снимок с похорон Иосифа Кобзона, на котором он стоит перед открытым гробом. В подписи к кадру артист заглавными буквами написал: «ВОТ И ВСЁ», но также, предчувствуя критику со стороны хейтеров, добавил, что столь личное фото он выложил, чтобы передать собственные чувства и переживания, а не привлечь к себе внимание и собрать как можно большее число лайков, пишет Zen.Yandex со ссылкой на Actualnews.org.