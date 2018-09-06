Алексей Панин удивил Сеть публикацией снимка с похорон Иосифа Кобзона

Скандальный Алексей Панин удивил интернет-аудиторию в Instagram публикацией снимка с похорон Иосифа Кобзона. На церемонии прощания с легендарным исполнителем актер не удержался и приложился лбом к покойному артисту.
Сейчас в Сети бурно обсуждают последнюю публикацию в микроблоге скандально известного актёра Алексея Панина, разместившего снимок с похорон Иосифа Кобзона, на котором он стоит перед открытым гробом. В подписи к кадру артист заглавными буквами написал: «ВОТ И ВСЁ», но также, предчувствуя критику со стороны хейтеров, добавил, что столь личное фото он выложил, чтобы передать собственные чувства и переживания, а не привлечь к себе внимание и собрать как можно большее число лайков, пишет Zen.Yandex со ссылкой на Actualnews.org.
Преданные фанаты Алексея Панина поддержали его желание выразить свои эмоции и не сомневаются в их искренности, так как на снимке тот приложился лбом к покойному и закрыл глаза. Напомним, что народного артиста Иосифа Кобзона не стало 30 августа, а похороны его состоялись 2 сентября в Москве.
ВОТ И ВСЁ... #ИосифКобзон #Кобзон #АлексейПанин #Панин P.S. А для особо тронувшихся умом, хочу добавить! Для меня Инстаграм,в отличие от вас, это не лайки, не хайп и не пиар! Это просто отображение моей жизни! Отображение моих эмоций и чувств в данную секунду! Но боюсь что с вашим скудоумием,вам этого не понять. Всем добра!🙋♂️