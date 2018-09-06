Священников застукали во время секса около детской площадки средь бела дня

Два католических священника были арестованы после того, как их застукали за сексом в публичном месте. Мужчины вступили в связь в автомобиле на парковке в Майами-Бич, сообщает Life.ru со ссылкой на New York Post.
39-летний Диего Беррио и 30-летний Эдвин Хиральдо Кортес были арестованы по обвинению в непристойном поведении после того, как их застукали за сексом в общественном месте. Мужчины уединились в автомобиле, стоящем на парковке, и практически сразу привлекли внимание прохожих. И это неудивительно, ведь парковка находилась рядом с детской площадкой, а стёкла автомобиля не были затонированы.
К моменту приезда полиции, которую вызвали бдительные жители Майами-Бич, священники всё ещё занимались сексом. Мужчины даже не заметили офицеров, пока те не постучали в окно автомобиля. Любовники были задержаны и сразу же уволены из церкви. Теперь бывшим священнослужителям придётся предстать перед судом, а Эдвин Хиральдо Кортес до сих находится под стражей.