Священников застукали во время секса около детской площадки средь бела дня

39-летний Диего Беррио и 30-летний Эдвин Хиральдо Кортес были арестованы по обвинению в непристойном поведении после того, как их застукали за сексом в общественном месте. Мужчины уединились в автомобиле, стоящем на парковке, и практически сразу привлекли внимание прохожих. И это неудивительно, ведь парковка находилась рядом с детской площадкой, а стёкла автомобиля не были затонированы.