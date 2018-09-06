Бесстыдники! Туристы занялись сексом посреди улицы, напугав криками местных жителей (ФОТО)

Возмущенные жители пожаловались, что парочка вела себя так, словно была у себя дома, в постели, пишет Life.ru.
Пара из Великобритании занялась сексом прямо на глазах возмущённых жителей курортного города Сплит в Хорватии. Один из очевидцев, возмущённый создаваемым шумом, снял происходящее на камеру. На кадрах видно, как девушка страстно целует своего любовника, пока тот раздевается прямо посреди улицы, сообщает The Sun.
Местный житель пожаловался, что девушка так громко стонала, что подняла на уши весь район.
«В итоге мне пришлось объяснить моему ребенку, почему эта девушка так громко кричала, и соврать, что она плохо себя чувствует. Они занимались сексом у стены и на асфальте, будто они были у себя дома, в постели», - сказал местный житель.
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