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  • Сексуальная Рита Ора обнажила аппетитную грудь перед принцем Чарльзом (ГАЛЕРЕЯ 18+)

Сексуальная Рита Ора обнажила аппетитную грудь перед принцем Чарльзом (ГАЛЕРЕЯ 18+)

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Вчера в Лондоне прошла церемония GQ Men of the Year, пишет издание Ru.tsn.ua.

На вечеринке, организованной мужским глянцевым журналом, было много красавиц в откровенных нарядах.

Рита Ора превзошла всех. Ее наряд от Ralph & Russo состоял из корсета и чулок, поверх которых певица надела полупрозрачное одеяние с блестками. Выглядела звезда более чем откровенно.

Пикантность ситуации в том, что на церемонии присутствовал принц Уэльский Чарльз, правда, без Камиллы. Но, учитывая обстановку, возможно, это и к лучшему.

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