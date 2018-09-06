Сексуальная Рита Ора обнажила аппетитную грудь перед принцем Чарльзом (ГАЛЕРЕЯ 18+)

На вечеринке, организованной мужским глянцевым журналом, было много красавиц в откровенных нарядах.

Рита Ора превзошла всех. Ее наряд от Ralph & Russo состоял из корсета и чулок, поверх которых певица надела полупрозрачное одеяние с блестками. Выглядела звезда более чем откровенно.

Пикантность ситуации в том, что на церемонии присутствовал принц Уэльский Чарльз, правда, без Камиллы. Но, учитывая обстановку, возможно, это и к лучшему.