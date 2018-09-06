Остался я без смартфона и неделю ходил со старой Nokia 3310. И вот что стало с моей жизнью через пять дней

День 1-й.

Утром сидел смотрел в окно, чувство безысходности бытия не покидало.

Час на сборы на работу — это очень много. Собрался за 15 минут. Собрал жену и детей. Жена ругалась, так как работает дома и никуда не хочет собираться.

По дороге на работу обнаружил, что еду не один и кругом люди, улыбался и здоровался со всеми входящими в автобус пассажирами. Еду один на своей половине автобуса, люди боятся ехать со мной рядом.

На работе сделал всю работу за 4 часа. Начальник похвалил и дал еще работы. Черно-белая змейка классная игра, правда пришлось привыкнуть, что управлять надо кнопками, но моторика повысилась.

Во время ужина поговорил с женой. Оказывается у нас есть разные проблемы, которые надо решать.

Дети кричали и звали мать, но я упорно делал с ними уроки. Умножение десятичных дробей - это зло. Сижу, читаю учебник математики за 4 класс.

День 2-й.

Встал по привычке за час до работы. Приготовил завтрак. Дети сказали, что омлет со шпротами не вкусный. Глупые, что они понимают в готовке.

В туалете нашел сканворды за 2005 год. Чувствую себя эрудитом.

В автобусе улыбался и здоровался с пассажирами, люди крестились и отодвигались подальше.

На работе сделал всё за 3 часа. Сказывается практика. Начальник похвалил при всех и дал еще работы. Коллеги злобно посмотрели и перестали со мной разговаривать.

Змейка рулит. Пальцы болят, как после пяти часов игры на гитаре.

Вспомнил, что я умею играть на гитаре. Решил попрактиковаться после ужина. Пальцы болят, как после змейки.

Десятичные дроби умножаются со скоростью калькулятора. Вижу уважение в глазах детей.

День 3-й.

Омлет с колбасой понравился больше, чем со шпротами. Странно. Вижу в глазах жены чувство признательности. Приятно. Завтра сделаю пельмени со шпротами. Знай наших.

Кондуктор в автобусе здоровается как с родным. Обратил внимания, что люди перестали пугаться, когда с ними здороваешься. Но подозрительность во взгляде осталась.

Сделал всю работу за 2 часа. Начальник похвалил и обещал выдать премию. Коллеги смотрят с плохо скрываемой злостью.

Змейка наелась квадратиков и занимает почти весь экран.

Придя домой, приготовил ужин. Макароны по-флотски со шпротами. Дети съели всё подчистую. Молодцы. Странно, собака лежит под столом, не может пошевелиться и от нее пахнет шпротами.

Нашел в подвале диапроектор и смотрел с детьми сказки. Дети сказали, что это какой то медленный мультик.

Жена попросила повесить картину. Когда забивал гвоздь попал по пальцам. Больно.

День 4-й.

Жена встала на час раньше меня и приготовила завтрак. Странно, шпроты закончились, надо купить.

Перед выходом на работу поцеловал жену и обнял детей. Приятно.

Кондуктор поздоровалась как с равным. Во взглядах других пассажиров увидел доброжелательность. Люди стали улыбаться и здороваться в ответ.

На работе сделал всё за час. Что поделаешь, опыт. Начальник похвалил и сказал, что я перерос свою должность. Предложил стать его заместителем. Прикольно.

На просьбу жены повесить фотографию, вбил гвоздь, перекрутил все розетки, починил стол, покрасил подоконник. Кот который обычно спит на подоконнике прилип. Глупенький.

Дети с криками “Папа” попросили поиграть с ними. Показал, как играть в камень, ножницы, бумага. На второй минуте начал проигрывать.

День 5-й.