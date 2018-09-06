Игорь Крутой напугал внешним видом на «Новой волне»

Незадолго до смерти Иосиф Кобзон, годами боровшийся с онкологическим заболеванием, открыто сообщил о том, что Игорь Крутой болен раком. Многочисленные поклонники, глядя на свежие фото продюсера, убеждены, что смертельный недуг атакует его.
В Сочи проходит Международный музыкальный конкурс молодых исполнителей «Новая волна», организатором которого является Игорь Крутой.
Многочисленные поклонники, изучив кадры, встревожились. Они пришли к выводу, что прославленный продюсер и композитор выглядит плохо. В отзывах к публикации певицы Юлианны Карауловой, сделанной в социальной сети Instagram, где она позирует вместе с Игорем Крутым, подписчики высказали нелестные комментарии.
По мнению обеспокоенных поклонников, продюсер так похудел, что на нем «аж одежда висит».