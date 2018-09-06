Игорь Крутой напугал внешним видом на «Новой волне»

Многочисленные поклонники, изучив кадры, встревожились. Они пришли к выводу, что прославленный продюсер и композитор выглядит плохо. В отзывах к публикации певицы Юлианны Карауловой, сделанной в социальной сети Instagram, где она позирует вместе с Игорем Крутым, подписчики высказали нелестные комментарии.