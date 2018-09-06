Бил по лицу и душил. В Москве на известную фигуристку напал ее бывший
6 сентября 2018, 14:01
Отмечается, что молодой человек во время встречи попытался забрать у нее мобильный телефон, передает Life.
В Москве совершено нападение на бронзовую призeрку юниорского Гран-при по фигурному катанию Софью Полищук.
Отмечается, что нападение было совершено, когда девушка возвращалась домой с тренировки. К ней подошeл бывший парень и партнeр по тренировкам.
По данным СМИ, он начал приставать к спортсменке и вырывать у нее телефон. Девушку молодой человек несколько раз ударил по лицу и попытался задушить. После случившегося она зафиксировала травмы в больнице и написала заявление в полицию.