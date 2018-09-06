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Бил по лицу и душил. В Москве на известную фигуристку напал ее бывший

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ФОТО: кадр с YouTube

Отмечается, что молодой человек во время встречи попытался забрать у нее мобильный телефон, передает Life.

В Москве совершено нападение на бронзовую призeрку юниорского Гран-при по фигурному катанию Софью Полищук.

Отмечается, что нападение было совершено, когда девушка возвращалась домой с тренировки. К ней подошeл бывший парень и партнeр по тренировкам.

По данным СМИ, он начал приставать к спортсменке и вырывать у нее телефон. Девушку молодой человек несколько раз ударил по лицу и попытался задушить. После случившегося она зафиксировала травмы в больнице и написала заявление в полицию.

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