Бил по лицу и душил. В Москве на известную фигуристку напал ее бывший

Отмечается, что нападение было совершено, когда девушка возвращалась домой с тренировки. К ней подошeл бывший парень и партнeр по тренировкам.

По данным СМИ, он начал приставать к спортсменке и вырывать у нее телефон. Девушку молодой человек несколько раз ударил по лицу и попытался задушить. После случившегося она зафиксировала травмы в больнице и написала заявление в полицию.