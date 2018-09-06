Россияне заплатили за шоу Тони Роббинса более 10 млн евро и пожалели об этом

Школа бизнеса «Синергия» организовала в Москве тренинг американского коуча Тони Роббинса. В «Олимпийском» собралось 26 тысяч человек. И это при том, что билеты стоили от двадцати семи тысяч (350 евро) до полумиллиона рублей (6 500 евро). Роббинс консультирует богатых и известных людей: к нему обращались Билл Клинтон, Опра Уинфри, Хью Джекман и даже Михаил Горбачев.