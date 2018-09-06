Россияне заплатили за шоу Тони Роббинса более 10 млн евро и пожалели об этом

В Сети люди обсуждают, какие еще простые истины мог бы озвучить бизнес-тренер № 1 в мире, пишет News.mail.ru.
Школа бизнеса «Синергия» организовала в Москве тренинг американского коуча Тони Роббинса. В «Олимпийском» собралось 26 тысяч человек. И это при том, что билеты стоили от двадцати семи тысяч (350 евро) до полумиллиона рублей (6 500 евро). Роббинс консультирует богатых и известных людей: к нему обращались Билл Клинтон, Опра Уинфри, Хью Джекман и даже Михаил Горбачев.
На лекции гости ожидали услышать секрет быстрого достижения успеха. Но после мероприятия многие оказались недовольны тезисами, которые озвучил коуч. Его советы называли банальными.
Хотите бесплатно сообщу советы от американского "гуру" Тони Робинса, билеты на которого стоили от 40 до 500 т.р.?— ☭Павел☭Правдоруб☭ (@pavprav) 3 сентября 2018 г.
Готовы? Итак:
Поставь цель и иди к ней всю жизнь!
Прекрати считать себя беспомощным, если не получилось с первого раза - пробуй снова и снова!
Невероятно, правда??
Теперь пользователи интернета додумывают афоризмы за Тони Роббинса. Кто знает, может, он воспользуется их креативом на следующем мастер-классе.
«Дома обедать более лучше, чем не дома»— тов. Инженер (@miner24RUS) 4 сентября 2018 г.
(с) Тони Роббинс pic.twitter.com/2d8b1GBQgn
"Перед тем, как съесть суши, опустите рыбу в соевый соус".— Нияма (@Niyama_ru) 4 сентября 2018 г.
Тони Роббинс
Дутый авторитет: ради тренинга Тони Роббинса люди идут на огромные траты