Чт, 6.09.2018
Что случилось? Юлия Волкова сама не своя прилетела в Таллинн и быстро скрылась в Mercedes Галерея! СМОТРИТЕ ПОДРОБНЕЕ>
  • Limon
  • Жизнь
  • Россияне заплатили за шоу Тони Роббинса более 10 млн евро и пожалели об этом

Россияне заплатили за шоу Тони Роббинса более 10 млн евро и пожалели об этом

Поделиться Поделиться E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментировать

Тони Роббинс

ФОТО: Richard Drew / AP / Scanpix

В Сети люди обсуждают, какие еще простые истины мог бы озвучить бизнес-тренер № 1 в мире, пишет News.mail.ru.

Школа бизнеса «Синергия» организовала в Москве тренинг американского коуча Тони Роббинса. В «Олимпийском» собралось 26 тысяч человек. И это при том, что билеты стоили от двадцати семи тысяч (350 евро) до полумиллиона рублей (6 500 евро). Роббинс консультирует богатых и известных людей: к нему обращались Билл Клинтон, Опра Уинфри, Хью Джекман и даже Михаил Горбачев.

На лекции гости ожидали услышать секрет быстрого достижения успеха. Но после мероприятия многие оказались недовольны тезисами, которые озвучил коуч. Его советы называли банальными.

Теперь пользователи интернета додумывают афоризмы за Тони Роббинса. Кто знает, может, он воспользуется их креативом на следующем мастер-классе.

Дутый авторитет: ради тренинга Тони Роббинса люди идут на огромные траты


Дутый авторитет: ради тренинга Тони Роббинса люди идут на огромные траты

Читать также

Актуально

НАВЕРХ