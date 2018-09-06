Да он уже пластмассовый! Живой Кен стал еще больше похож на куклу, чем раньше

35-летняя звезда социальных сетей, кажется, заигрался и уже стал больше похож на манекен, нежели на живого человека. Напомним, что для достижения такой внешности бедолага потратил более 80 000 долларов и сделал кучу пластических операций, в том числе на глазных яблоках, а также удалил нижнее ребра.