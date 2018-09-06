Да он уже пластмассовый! Живой Кен стал еще больше похож на куклу, чем раньше

Бразилец Родриго Алвес, которого из-за внешности прозвали живым Кеном, совсем увлекся пластикой. На красной дорожке Венецианского фестиваля на человека-куклу было страшно смотреть.
35-летняя звезда социальных сетей, кажется, заигрался и уже стал больше похож на манекен, нежели на живого человека. Напомним, что для достижения такой внешности бедолага потратил более 80 000 долларов и сделал кучу пластических операций, в том числе на глазных яблоках, а также удалил нижнее ребра.
«Человеком-куклой быть очень нелегко. Мое тело требует особого ухода. Время от времени что-то отваливается и требует срочной реставрации», – признавался Родриго пару месяцев назад в интервью британскому телевидению.
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