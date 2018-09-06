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  • За интервью больной Борис Моисеев требует почти 4000 евро

За интервью больной Борис Моисеев требует почти 4000 евро

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Борис Моисеев

ФОТО: Ruslan Krivobok / RIA Novosti / Scanpix

Стало известно, почему имя Бориса Моисеева в последнее время все реже мелькает в прессе. Дело вовсе не в его болезни, артист, вернее, его помощник, ставит очень высокую цену за интервью. Как сообщили представители одного из изданий, они попробовали договориться с Моисеевым об интервью. 

При личном разговоре по телефону артист выразил согласие и даже пригласил в гости. Однако во второй раз вместо него трубку взял помощник. Он заявил, что за интервью нужно заплатить гонорар, более 300 тысяч (около 4000 евро). В ответ на слова журналистов о том, что изначально сам Моисеев был согласен поговорить бесплатно, помощник возмутился. По его словам, напрямую договариваться не стоило и больше так дозвониться самому актеру у журналистов не выйдет. Остается невыясненным один момент. Сам ли Моисеев ставит такую высокую цену на интервью или его помощник нагло торгует своим работодателем, пишет 7d.org.ua.

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