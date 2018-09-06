За интервью больной Борис Моисеев требует почти 4000 евро

При личном разговоре по телефону артист выразил согласие и даже пригласил в гости. Однако во второй раз вместо него трубку взял помощник. Он заявил, что за интервью нужно заплатить гонорар, более 300 тысяч (около 4000 евро). В ответ на слова журналистов о том, что изначально сам Моисеев был согласен поговорить бесплатно, помощник возмутился. По его словам, напрямую договариваться не стоило и больше так дозвониться самому актеру у журналистов не выйдет. Остается невыясненным один момент. Сам ли Моисеев ставит такую высокую цену на интервью или его помощник нагло торгует своим работодателем, пишет 7d.org.ua.