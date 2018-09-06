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Стало известно, почему Юлия Самойлова решила переехать в Европу

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Юлия Самойлова

ФОТО: Vyacheslav Prokofyev / Vyacheslav Prokofyev/TASS

Ожидается, что певица сегодня в 16:00 сделает официальное заявление по поводу своего решения покинуть страну.

Российская певица Юлия Самойлова решила эмигрировать в Европу из-за связанных со здоровьем вопросов. Об этом каналу «360» сообщили в пресс-службе исполнительницы.

«Это вопросы здоровья», — сообщил представитель пресс-службы.

Отмечается, что страна, в которую Самойлова собирается переехать, пока не известна. В пресс-службе добавили, что певица сегодня выступит с официальным заявлением.

О желании эмигрировать Юлия Самойлова сообщила в социальных сетях, чем вызвала бурю негодования у жителей России.

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