Стало известно, почему Юлия Самойлова решила переехать в Европу

Российская певица Юлия Самойлова решила эмигрировать в Европу из-за связанных со здоровьем вопросов. Об этом каналу «360» сообщили в пресс-службе исполнительницы.

«Это вопросы здоровья», — сообщил представитель пресс-службы.

Отмечается, что страна, в которую Самойлова собирается переехать, пока не известна. В пресс-службе добавили, что певица сегодня выступит с официальным заявлением.