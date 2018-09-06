Стало известно, почему Юлия Самойлова решила переехать в Европу
6 сентября 2018, 12:34
Ожидается, что певица сегодня в 16:00 сделает официальное заявление по поводу своего решения покинуть страну.
Российская певица Юлия Самойлова решила эмигрировать в Европу из-за связанных со здоровьем вопросов. Об этом каналу «360» сообщили в пресс-службе исполнительницы.
«Это вопросы здоровья», — сообщил представитель пресс-службы.
Отмечается, что страна, в которую Самойлова собирается переехать, пока не известна. В пресс-службе добавили, что певица сегодня выступит с официальным заявлением.
О желании эмигрировать Юлия Самойлова сообщила в социальных сетях, чем вызвала бурю негодования у жителей России.