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  • Патриотизм или дискриминация? За пение на «Евровидении» не на эстонском языке придется заплатить больше

Патриотизм или дискриминация? За пение на «Евровидении» не на эстонском языке придется заплатить больше

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Томи Рахула

ФОТО: Erlend Štaub

Новый продюсер эстонского отборочного конкурса на «Евровидение» Eesti Laul метет по-новому. Томи Рахула целое лето думал, какие бы изменения предпринять. И вот что придумал. 

Будут привлекаться иностранные артисты. 

Количество участников в полуфиналах и финале увеличится до 12, раньше их везде было по 10. 

Свой вклад в Eesti Laul с этого года вновь смогут внести и иностранные артисты и авторы песен, передает MENU.

Теперь участники конкурса будут платить так называемый членский взнос. За исполнение песни на эстонском языке - 25 евро, а за исполнение песни на иностранном языке - 50 евро. Эти деньги пойдут на постановку финального шоу. По словам Рахула, цель конкурса - выбрать достойную песню, а не поюморить на экране. 

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