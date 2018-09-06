Патриотизм или дискриминация? За пение на «Евровидении» не на эстонском языке придется заплатить больше
6 сентября 2018, 12:20
Новый продюсер эстонского отборочного конкурса на «Евровидение» Eesti Laul метет по-новому. Томи Рахула целое лето думал, какие бы изменения предпринять. И вот что придумал.
Будут привлекаться иностранные артисты.
Количество участников в полуфиналах и финале увеличится до 12, раньше их везде было по 10.
Свой вклад в Eesti Laul с этого года вновь смогут внести и иностранные артисты и авторы песен, передает MENU.
Теперь участники конкурса будут платить так называемый членский взнос. За исполнение песни на эстонском языке - 25 евро, а за исполнение песни на иностранном языке - 50 евро. Эти деньги пойдут на постановку финального шоу. По словам Рахула, цель конкурса - выбрать достойную песню, а не поюморить на экране.