Это все проклятие! Повзрослевшую девочку из «Звонка» преследует череда несчастий

В 2017 году полиция арестовала Дэйви после того, как она оставила у больницы машину с умирающим мужчиной. Впрочем, следствие показало, что актриса не была виновна в его смерти — он скончался от передозировки наркотиков. Осенью того же года Дэйви задержали в угнанном автомобиле.