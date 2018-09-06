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  • Это все проклятие! Повзрослевшую девочку из «Звонка» преследует череда несчастий

Это все проклятие! Повзрослевшую девочку из «Звонка» преследует череда несчастий

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ФОТО: Коллаж Limon.ee/VidaPress и кадр из фильма "Звонок"

28-летняя актриса Дэйви Чейз, которая прославилась ролью Самары Морган в фильмах «Звонок» и «Звонок-2», арестована по обвинению в хранении запрещенных веществ. Ранее актриса несколько раз оказывалась в полиции, но отделывалась легким испугом, сообщает The Sun.

В 2017 году полиция арестовала Дэйви после того, как она оставила у больницы машину с умирающим мужчиной. Впрочем, следствие показало, что актриса не была виновна в его смерти — он скончался от передозировки наркотиков. Осенью того же года Дэйви задержали в угнанном автомобиле.

И вот теперь актрису арестовали в Лос-Анджелесе по обвинению в хранении наркотических веществ. Девушка провела в полиции около двух часов, после чего вышла под залог в две тысячи долларов. Какое наказание грозит актрисе, пока неизвестно.

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