Это все проклятие! Повзрослевшую девочку из «Звонка» преследует череда несчастий

28-летняя актриса Дэйви Чейз, которая прославилась ролью Самары Морган в фильмах «Звонок» и «Звонок-2», арестована по обвинению в хранении запрещенных веществ. Ранее актриса несколько раз оказывалась в полиции, но отделывалась легким испугом, сообщает The Sun.
В 2017 году полиция арестовала Дэйви после того, как она оставила у больницы машину с умирающим мужчиной. Впрочем, следствие показало, что актриса не была виновна в его смерти — он скончался от передозировки наркотиков. Осенью того же года Дэйви задержали в угнанном автомобиле.
И вот теперь актрису арестовали в Лос-Анджелесе по обвинению в хранении наркотических веществ. Девушка провела в полиции около двух часов, после чего вышла под залог в две тысячи долларов. Какое наказание грозит актрисе, пока неизвестно.