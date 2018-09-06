Галерея: Дженнифер Лав Хьюитт решила, что похудела, и надела брюки не по размеру

В последнее время 39-летняя Дженнифер Лав Хьюитт стала чаще появляться на публике, что не может не радовать соскучившихся по ней поклонников. Однако наряды знаменитости раз за разом разочаровывают.
Пять лет назад Дженнифер Лав Хьюитт неожиданно пропала из виду: актриса перестала сниматься в кино, сериалах и вообще крайне редко выходила в свет.
Звезда нулевых объясняла это тем, что решила посвятить всю себя семье: в 2013-м она родила дочь Отем, а еще через два года — сына Аттикуса. Хлопоты так затянули Дженнифер, что она запустила себя — растянутая одежда давно вытеснила сексуальные мини из ее гардероба, пишет Woman.
Недавно Лав Хьюитт объявила о камбэке: ее пригласили в сериал «911 служба спасения». Актриса клятвенно обещала фанатам, что к старту съемок приведет себя в порядок и похудеет. И, похоже, прогресс уже наметился, ведь она начала приобретать одежду меньшего размера. 4 сентября знаменитость приехала на съемки нового выпуска шоу Джимми Киммела. Папарацци удалось сфотографировать актрису у входа в студию.
На Дженнифер был эффектный велюровый костюм изумрудного цвета и белая блузка. Многим показалось, что звезда фильма «Сердцеедки» польстила себе, надев слишком узкие брюки — на некоторых снимках кажется, что они вот-вот лопнут на ее мощных бедрах.