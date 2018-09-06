Галерея: Дженнифер Лав Хьюитт решила, что похудела, и надела брюки не по размеру

Пять лет назад Дженнифер Лав Хьюитт неожиданно пропала из виду: актриса перестала сниматься в кино, сериалах и вообще крайне редко выходила в свет.

Звезда нулевых объясняла это тем, что решила посвятить всю себя семье: в 2013-м она родила дочь Отем, а еще через два года — сына Аттикуса. Хлопоты так затянули Дженнифер, что она запустила себя — растянутая одежда давно вытеснила сексуальные мини из ее гардероба, пишет Woman.

Недавно Лав Хьюитт объявила о камбэке: ее пригласили в сериал «911 служба спасения». Актриса клятвенно обещала фанатам, что к старту съемок приведет себя в порядок и похудеет. И, похоже, прогресс уже наметился, ведь она начала приобретать одежду меньшего размера. 4 сентября знаменитость приехала на съемки нового выпуска шоу Джимми Киммела. Папарацци удалось сфотографировать актрису у входа в студию.