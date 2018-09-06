Нонна Гришаева обнародовала фото с большим животом
6 сентября 2018, 10:31
Популярная российская актриса с супругом отмечают 12 лет со дня свадьбы.
В честь годовщины Нонна обнародовала старое фото, на котором она демонстрирует сильно округлившийся живот. В декабре 2006-го актриса подарила возлюбленному сына Илью.
«Двеннадцать лет назад. Спасибо за то, что ты рядом», – подписала снимок Гришаева.
Нонна Гришаева состоит в браке с актером и продюсером Александром Нестеровым. Разница в возрасте – 12 лет – их не смущает.