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Нонна Гришаева обнародовала фото с большим животом

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Нонна Гришаева

ФОТО: SCANPIX

Популярная российская актриса с супругом отмечают 12 лет со дня свадьбы.

В честь годовщины Нонна обнародовала старое фото, на котором она демонстрирует сильно округлившийся живот. В декабре 2006-го актриса подарила возлюбленному сына Илью. 

«Двеннадцать лет назад. Спасибо за то, что ты рядом», – подписала снимок Гришаева.

Нонна Гришаева состоит в браке с актером и продюсером Александром Нестеровым. Разница в возрасте – 12 лет – их не смущает.

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