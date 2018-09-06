Нонна Гришаева обнародовала фото с большим животом

В честь годовщины Нонна обнародовала старое фото, на котором она демонстрирует сильно округлившийся живот. В декабре 2006-го актриса подарила возлюбленному сына Илью.

«Двеннадцать лет назад. Спасибо за то, что ты рядом», – подписала снимок Гришаева.