Звезда «Терминатора» умер после занятий йогой

Точная причина смерти актера пока не установлена. Сообщается, что Лоуфорду потребовалась медицинская помощь после занятия по йоге. Прибывшие врачи не смогли его спасти.

По информации портала, в 1970-80-х годах у актера были серьезные проблемы с наркотиками. Актера арестовывали за то, что он выдавал себя за врача для получения рецептов на некоторые препараты.