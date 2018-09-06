Чт, 6.09.2018
Эксклюзивное видео: эстонская делегация вручила участнице «Миссис Россия 2018» королевский подарок! СМОТРИТЕ ПОДРОБНЕЕ>
Postimees
Мнение
Впрок
Спорт
ЭР100
Глобус
Культура
КРАСОТКА
Limon
Здоровье
Барбос
Ваш дом
Прогноз
  • Limon
  • Звезда «Терминатора» умер после занятий йогой

Звезда «Терминатора» умер после занятий йогой

Поделиться Поделиться E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментировать

ФОТО: SCANPIX

Племянник 35-го президента Соединенных Штатов Джона Кеннеди, актер Кристофер Лоуфорд скончался в США на 64-м году жизни, передает Lenta

Точная причина смерти актера пока не установлена. Сообщается, что Лоуфорду потребовалась медицинская помощь после занятия по йоге. Прибывшие врачи не смогли его спасти.

По информации портала, в 1970-80-х годах у актера были серьезные проблемы с наркотиками. Актера арестовывали за то, что он выдавал себя за врача для получения рецептов на некоторые препараты.

Кристофер Лоуфорд играл в сериалах «Одинокие сердца», «Байки из склепа», «Главный госпиталь», «Фрейзер». Он также снимался в фильме «Терминатор 3: Восстание машин».

Читать также

Актуально

НАВЕРХ