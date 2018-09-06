Юлия Самойлова решила эмигрировать из России

Все началось с того, что на своей официальной страничке в Instagram Юлия Самойлова обратилась к общественности с такими словами: «Я готова эмигрировать из России в Европу». При этом к видео певица сделала приписку, что все подробности будут известны в 16:00. Встревоженные журналисты немедленно связались с представителем Самойловой, однако ее агент, передает РИА ФАН, дал понять, что не в курсе ситуации. Он добавил, что исполнительница уже находится на борту самолета.

В конце мая на сайте Change.org появилась петиция с просьбой снова отправить певицу Юлию Самойлову на международное музыкальное соревнование «Евровидение-2019» в Израиль в качестве участницы от России. Ранее в мае Самойлова раскрыла истинную причину ее выдвижения на «Евровидение» в 2017 году. Она также заявила, что Первый канал сэкономил на ее номере для музыкального соревнования в 2018-м, когда певица не прошла в финал.

В свою очередь, подписчики Самойловой осудили ее решение уехать из России.

«Боже!Какая потеря для страны!...ВСЕ РЫДАЮТ!» - пишет avalentinauazf4.

«Девушка не позорьтесь и катитесь на все четыре стороны, только потом не возвращайтесь, хватит что вы один раз заняли место артиста который бы не забыл слова», - отмечает lykoyanov.

«Пусть валит на все четыре стороны. Наверно в Польшу, унитазы мыть», - предположил Tatarin.