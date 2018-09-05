Избила и покусала. Бывшая Алексея Воробьева получила срок за драку с полицией

Инстамодель Кира Майер, которая была поймана без водительских прав в центре Москвы, а после закатила истерику и предложила полицейским секс, получила полтора года колонии-поселения по решению Пресненского суда Москвы. Её осудили за применения насилия к правоохранителю.

Сама же Майер в ходе судебного заседания заявила, что раскаивается. Она принесла извинения потерпевшему.

— С детства у меня были неврозы, когда я сильно волнуюсь, я становлюсь взвинченной, но стараюсь себя контролировать, — заявила она.

Прокурор просил для неё два года и два месяца колонии-поселения. Адвокат же настаивал на наказании, не связанном с лишением свободы.