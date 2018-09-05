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  • Избила и покусала. Бывшая Алексея Воробьева получила срок за драку с полицией

Избила и покусала. Бывшая Алексея Воробьева получила срок за драку с полицией

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Алексей Воробьев.

ФОТО: Ekaterina Chesnokova/RIA Novosti

Инстамодель Кира Майер во время заседания суда заявила, что испытывает проблемы с эмоциональным состоянием, пишет Life.ru.

Инстамодель Кира Майер, которая была поймана без водительских прав в центре Москвы, а после закатила истерику и предложила полицейским секс, получила полтора года колонии-поселения по решению Пресненского суда Москвы. Её осудили за применения насилия к правоохранителю.

Сама же Майер в ходе судебного заседания заявила, что раскаивается. Она принесла извинения потерпевшему.

— С детства у меня были неврозы, когда я сильно волнуюсь, я становлюсь взвинченной, но стараюсь себя контролировать, — заявила она.

Прокурор просил для неё два года и два месяца колонии-поселения. Адвокат же настаивал на наказании, не связанном с лишением свободы.

Как ранее сообщалось, пытаясь вырвать протокол, Майер нанесла инспектору телесные повреждения. Отмечалось, что она предложила заняться с ней сексом. Однако правоохранители отвезли девушку в изолятор. Модель называют бывшей Алексея Воробьева, после того как СМИ сообщали, что их вместе застали на отдыхе.

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