Избила и покусала. Бывшая Алексея Воробьева получила срок за драку с полицией

Инстамодель Кира Майер во время заседания суда заявила, что испытывает проблемы с эмоциональным состоянием, пишет Life.ru.
Инстамодель Кира Майер, которая была поймана без водительских прав в центре Москвы, а после закатила истерику и предложила полицейским секс, получила полтора года колонии-поселения по решению Пресненского суда Москвы. Её осудили за применения насилия к правоохранителю.
Сама же Майер в ходе судебного заседания заявила, что раскаивается. Она принесла извинения потерпевшему.
— С детства у меня были неврозы, когда я сильно волнуюсь, я становлюсь взвинченной, но стараюсь себя контролировать, — заявила она.
Прокурор просил для неё два года и два месяца колонии-поселения. Адвокат же настаивал на наказании, не связанном с лишением свободы.
Как ранее сообщалось, пытаясь вырвать протокол, Майер нанесла инспектору телесные повреждения. Отмечалось, что она предложила заняться с ней сексом. Однако правоохранители отвезли девушку в изолятор. Модель называют бывшей Алексея Воробьева, после того как СМИ сообщали, что их вместе застали на отдыхе.