Переехав в новую квартиру, парень обнаружил дверь в полу - и сделал жуткую находку

Ирландец Дэниел Карли переехал в съемную квартиру, расположенную в старом здании 19 века. Сама квартира очень даже понравилась парню - высокие потолки, отличный ремонт. И все бы ничего, но он случайно заметил подозрительную дверь в полу, с которой началась история, напоминающая сценарий фильма ужасов. Внутри парень обнаружил тайное помещение, о котором ничего не было указано в договоре аренды...