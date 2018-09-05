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Переехав в новую квартиру, парень обнаружил дверь в полу - и сделал жуткую находку

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ФОТО: fishki.net

Ирландец Дэниел Карли переехал в съемную квартиру, расположенную в старом здании 19 века. Сама квартира очень даже понравилась парню - высокие потолки, отличный ремонт. И все бы ничего, но он случайно заметил подозрительную дверь в полу, с которой началась история, напоминающая сценарий фильма ужасов. Внутри парень обнаружил тайное помещение, о котором ничего не было указано в договоре аренды...

В его новом жилище отличный ремонт, но постройка самого дома датируется далеким 19-м веком - то, что дом старый, можно определить по нетипично высоким потолкам. Квартирка небольшая по площади, и находится на первом этаже дома, пишут Fishki.net.

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