Переехав в новую квартиру, парень обнаружил дверь в полу - и сделал жуткую находку
5 сентября 2018, 18:48
Ирландец Дэниел Карли переехал в съемную квартиру, расположенную в старом здании 19 века. Сама квартира очень даже понравилась парню - высокие потолки, отличный ремонт. И все бы ничего, но он случайно заметил подозрительную дверь в полу, с которой началась история, напоминающая сценарий фильма ужасов. Внутри парень обнаружил тайное помещение, о котором ничего не было указано в договоре аренды...
В его новом жилище отличный ремонт, но постройка самого дома датируется далеким 19-м веком - то, что дом старый, можно определить по нетипично высоким потолкам. Квартирка небольшая по площади, и находится на первом этаже дома, пишут Fishki.net.
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