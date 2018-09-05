Визу так и не дали? Концерт сексуальной певицы Мари Краймбрери в Таллинне отменен

Новая суперзвезда Мари Краймбрери несколько месяцев назад должна была выступить с концертом в Таллинне, но тогда организаторы сообщили, что певица не успела получить визу в Эстонию и не может приехать. Выступление той, что «Одна на Тату», перенесли на сентябрь, но и 7 числа этого осеннего месяца чуда не произойдет.