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  • Визу так и не дали? Концерт сексуальной певицы Мари Краймбрери в Таллинне отменен

Визу так и не дали? Концерт сексуальной певицы Мари Краймбрери в Таллинне отменен

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ФОТО: piletilevi.ee

Новая суперзвезда Мари Краймбрери несколько месяцев назад должна была выступить с концертом в Таллинне, но тогда организаторы сообщили, что певица не успела получить визу в Эстонию и не может приехать. Выступление той, что «Одна на Тату», перенесли на сентябрь, но и 7 числа этого осеннего месяца чуда не произойдет. 

По техническим причинам концерт певицы отменен. Об этом сообщается на странице Piletilevi.ee. 

«Концерт Мари Краймбрери (07.09.2018 Cathouse Nighclub) отменяется. Вернуть билеты можно в кассы Piletilevi (кроме заправочных станций Circle-K) до 17.09.2018 включительно. Деньги за проданные pdf-билеты будут перечислены конторой Piletilevi на те же расчетные счета, с которых были куплены билеты. Организатор приносит свои извинения».

Мари Краймбрери - стопроцентный selfmade-артист нового поколения! Несколько лет существуя исключительно в интернет-пространстве, в 2017-м артистка зазвучала в эфирах радиостанций и телеканалов и теперь уверенно обосновывается на большой сцене! В Эстонии красотке пока что выступить так и не суждено. 

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