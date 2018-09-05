Смотри: Гагарина в синем ультрамини сразила наповал (фото внутри)

Певица Полина Гагарина блеснула на светском мероприятии. Артистка и ее муж посетили модную вечеринку журнала Vogue.
Гагарина и ее супруг фотограф Дмитрий Исхаков были неотразимы. Артистка выбрала для выхода в свет синее ультрамини платье из шелка. Глубокое декольте и короткая юбка наряда подчеркивали шикарную фигуру знаменитости: длинные стройные ноги и женственные изгибы. Дмитрий облачился в темно-синий пиджак, белую рубашку и джинсы, пишут Dni.ru.
Присутствующие отметили, что певица и фотограф весь вечер пребывали в отличном расположении духа. Дмитрий одаривал возлюбленную комплиментами, а после официальной части вечера пара весело танцевала под ритмичную музыку.
Как водится, после выхода в Свет Полина отчиталась перед поклонниками в Instagram. Она опубликовала фотографии с мероприятия. Поклонники пришли в восторг от образа певицы.
Вчера был супер веселый вечер, #voguefashionnightout 💣! Все модники города были, ну и мы решили не оставаться в стороне! Я надела всё лучшее сразу, итак: платье от @terekhovofficial 🖤, туфли @balenciaga 🖤, серьги @ysl 🖤, makeup от @diormakeup , в исполнении @timoninamakeup 🌷,hairstyle от @nastyatihonovahair 🌹, настроение от @voguerussia 🖤, 📸 от @shumovphoto 👌🏻ну а как я отжигала можете глянуть в сториз😅 #полинагагарина #гагаринапоехали
Отметим, что Гагарина много трудится, чтобы сохранить стройную фигуру. Даже на отдыхе она не забывает о тренировках и посещает спортзал
Добавим, что Полина и Дмитрий поженились в сентябре 2014 года. На свадьбе присутствовали только самые близкие. В интервью Полина признавалась, что Исхаков покорил ее вниманием и заботой. Муж балует артистку завтраками в постель, подарками и цветами. Почти сразу после бракосочетания они приобрели просторную квартиру в центре Москвы. А в апреле 2017 года звезда подарила супругу дочь Мию.