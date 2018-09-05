Смотри: Гагарина в синем ультрамини сразила наповал (фото внутри)

Гагарина и ее супруг фотограф Дмитрий Исхаков были неотразимы. Артистка выбрала для выхода в свет синее ультрамини платье из шелка. Глубокое декольте и короткая юбка наряда подчеркивали шикарную фигуру знаменитости: длинные стройные ноги и женственные изгибы. Дмитрий облачился в темно-синий пиджак, белую рубашку и джинсы, пишут Dni.ru.

Присутствующие отметили, что певица и фотограф весь вечер пребывали в отличном расположении духа. Дмитрий одаривал возлюбленную комплиментами, а после официальной части вечера пара весело танцевала под ритмичную музыку.

Как водится, после выхода в Свет Полина отчиталась перед поклонниками в Instagram. Она опубликовала фотографии с мероприятия. Поклонники пришли в восторг от образа певицы.

Отметим, что Гагарина много трудится, чтобы сохранить стройную фигуру. Даже на отдыхе она не забывает о тренировках и посещает спортзал