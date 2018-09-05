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  • Смотри: Гагарина в синем ультрамини сразила наповал (фото внутри)

Смотри: Гагарина в синем ультрамини сразила наповал (фото внутри)

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Полина Гагарина

ФОТО: Alexey Filippov / Sputnik/Scanpix

Певица Полина Гагарина блеснула на светском мероприятии. Артистка и ее муж посетили модную вечеринку журнала Vogue.

Гагарина и ее супруг фотограф Дмитрий Исхаков были неотразимы. Артистка выбрала для выхода в свет синее ультрамини платье из шелка. Глубокое декольте и короткая юбка наряда подчеркивали шикарную фигуру знаменитости: длинные стройные ноги и женственные изгибы. Дмитрий облачился в темно-синий пиджак, белую рубашку и джинсы, пишут Dni.ru.

Присутствующие отметили, что певица и фотограф весь вечер пребывали в отличном расположении духа. Дмитрий одаривал возлюбленную комплиментами, а после официальной части вечера пара весело танцевала под ритмичную музыку.

Как водится, после выхода в Свет Полина отчиталась перед поклонниками в Instagram. Она опубликовала фотографии с мероприятия. Поклонники пришли в восторг от образа певицы.

Отметим, что Гагарина много трудится, чтобы сохранить стройную фигуру. Даже на отдыхе она не забывает о тренировках и посещает спортзал

Добавим, что Полина и Дмитрий поженились в сентябре 2014 года. На свадьбе присутствовали только самые близкие. В интервью Полина признавалась, что Исхаков покорил ее вниманием и заботой. Муж балует артистку завтраками в постель, подарками и цветами. Почти сразу после бракосочетания они приобрели просторную квартиру в центре Москвы. А в апреле 2017 года звезда подарила супругу дочь Мию.

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