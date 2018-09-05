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Ученые рассказали, сколько людей занимаются сексом по переписке

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Секс. Снимок иллюстративный.

ФОТО: SCANPIX

Преимущество в том, что легко продержаться больше 3 минут, пишет Mport.ua.

Наша жизнь изменилась из-за развития технологий, появления соцсетей и мессенджеров, которые глубоко внедрились в нашу повседневную реальность. Ученые знаменитого Института Кинси провели еще одно исследование, с довольно интересными результатами для тех, кто займется сексом по переписке. 

Доктора во главе с Амандой Гессельман обработали данные анкет 140 тысяч взрослых людей из 198 стран. Вопросы анкет касались того, насколько развитие технологий повлияло на их сексуальную жизнь. 

67% опрошенных высказались, что регулярно занимаются сексом по переписке, или, если можно так сказать, обмениваются эротическими сообщениями. Интересно, что аналогичное исследование 5 лет назад показало, что сексом по переписке занимались лишь 22% респондентов. 

Подобная поведенческая модель позволила Аманде и ее команде прийти к заключению, что секстинг — это "новый, но уже ожидаемый этап в романтических отношениях". 

Если вы всегда мечтали заняться секстингом, но боялись делать много ошибок – расслабьтесь: чем больше вы их допускаете в эротической переписке, тем лучше. 

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