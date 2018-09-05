Ср, 5.09.2018
Большая галерея: на Певческом поле отметили День Ласнамяэ СМОТРИТЕ ПОДРОБНЕЕ>
Postimees
Мнение
Впрок
Спорт
ЭР100
Глобус
Культура
КРАСОТКА
Limon
Здоровье
Барбос
Ваш дом
Прогноз

Подглядим?! Под покровом ночи в Таллинне снимают эффектный клип

Поделиться Поделиться E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментировать

И хотя на улице еще тепло, осень неумолимо вступает в свои права. Дуэт «Пара Тайн» основательно подготовился к новому сезону. 

По словам музыкантов, съемки скоро завершатся, а сам клип мы сможем увидеть уже через две-три недели.

Съемочным процессом руководит A³ Creative Agency. Романтическая композиция, на которую снимают клип, называется «Love Story». Как отмечает «Пара Тайн», она будет пропитана осенним настроением.

Смотрите фото со съемок!

Читать также

Актуально

НАВЕРХ