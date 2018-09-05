Подглядим?! Под покровом ночи в Таллинне снимают эффектный клип
5 сентября 2018, 14:25
И хотя на улице еще тепло, осень неумолимо вступает в свои права. Дуэт «Пара Тайн» основательно подготовился к новому сезону.
По словам музыкантов, съемки скоро завершатся, а сам клип мы сможем увидеть уже через две-три недели.
Съемочным процессом руководит A³ Creative Agency. Романтическая композиция, на которую снимают клип, называется «Love Story». Как отмечает «Пара Тайн», она будет пропитана осенним настроением.
Смотрите фото со съемок!