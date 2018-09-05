Галерея: фестиваль «Новая волна» начался с минуты молчания

Во вторник, 4 сентября, в Сочи открылся Международный конкурс молодых исполнителей популярной музыки «Новая волна 2018».
Фестиваль начался с акции в память о недавно ушедшем из жизни Иосифе Кобзоне. Конкурс «Новая волна» открыли Филипп Киркоров, Ани Лорак, Сергей Лазарев, Кристина Орбакайте и Alekseev, сообщает РИА Новости.
Председатель жюри конкурса Игорь Крутой попросил всех почтить минутой молчания память народного артиста СССР Иосифа Кобзона. Зал встал, включил фонарики на смартфонах и прослушал песню Кобзона «Я не верю».
Музыкальный конкурс «Новая волна» с 2002 по 2014 годы проводился в Юрмале. Затем организаторы перенесли его в Сочи. Одной из причин переезда фестиваля стал введенный латвийскими властями запрет на посещение территории страны российскими артистами.
В состав жюри ежегодно входят артисты и музыканты из России и других стран, председателем жюри является народный артист России, продюсер и композитор Игорь Крутой.
В этом году участие в конкурсе примут 15 финалистов из десяти стран мира — Азербайджана, Армении, Болгарии, Греции, Италии, Казахстана, Канады, Мальты, России и Украины.