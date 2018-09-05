Ср, 5.09.2018
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  • Вечеринка в элитном ресторане удалась! На самой красивой террасе Таллинна было очень жарко (ГАЛЕРЕЯ)

Вечеринка в элитном ресторане удалась! На самой красивой террасе Таллинна было очень жарко (ГАЛЕРЕЯ)

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В минувшую субботу, 1 сентября, в то время как школьники пошли в учебные заведения, в лучшем мясном ресторане города - MEAT Resto & Butchery -  торжественно провожали лето!

Праздник начался в 18 часов, пока еще было возможно наслаждаться теплой погодой и прекраснейшим закатом, а закончилось всё это далеко за полночь. Хорошее настроение гостей поддерживала DJ Janika Tenn, чью игру дополнял звук LED-саксофона Henri Aruküla.

С наступлением темноты гости смогли лицезреть невероятное огненное шоу, а также принять в нем участие и сделать фото своего выступления.

Любители восточной экзотики наслаждались лучшими кальянами GRAND SISHA!

Приветственным напитком, искрящимся шампанским PIPER-HEIDSIECK, встречали гостей, которым на протяжении всего вечера гости продолжали наслаждаться за особенно приятную цену. Темой вечера был заявлен специальный дресс-коде «Красный и Шикарный»! Все гости, наряды которых соответствовали заявленному дресс-коду получили подарок!

Особое внимание следует обратить, что речь идет о вечеринке по случаю окончания лета, но никак не закрытия террасы ресторана! Уютная терраса, оснащенная обогревателями, по-прежнему ждет вас наслаждаться приятными осенними вечерами за вкусным ужином!

Смотрите галерею целиком вверху новости! Как вам такая вечеринка? 

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