Вечеринка в элитном ресторане удалась! На самой красивой террасе Таллинна было очень жарко (ГАЛЕРЕЯ)

Праздник начался в 18 часов, пока еще было возможно наслаждаться теплой погодой и прекраснейшим закатом, а закончилось всё это далеко за полночь. Хорошее настроение гостей поддерживала DJ Janika Tenn, чью игру дополнял звук LED-саксофона Henri Aruküla.

С наступлением темноты гости смогли лицезреть невероятное огненное шоу, а также принять в нем участие и сделать фото своего выступления.

Любители восточной экзотики наслаждались лучшими кальянами GRAND SISHA!

Приветственным напитком, искрящимся шампанским PIPER-HEIDSIECK, встречали гостей, которым на протяжении всего вечера гости продолжали наслаждаться за особенно приятную цену. Темой вечера был заявлен специальный дресс-коде «Красный и Шикарный»! Все гости, наряды которых соответствовали заявленному дресс-коду получили подарок!

Особое внимание следует обратить, что речь идет о вечеринке по случаю окончания лета, но никак не закрытия террасы ресторана! Уютная терраса, оснащенная обогревателями, по-прежнему ждет вас наслаждаться приятными осенними вечерами за вкусным ужином!