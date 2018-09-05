Двое из ларца! Появление Дмитрия Харатьяна с сыном Иваном произвело фурор

Дмитрий Харатьян вот уже второй год приезжает на фестиваль «Солнечный остров» в Евпаторию, так как является президентом этого мероприятия.

На этот раз звезда фильма «Гардемарины, вперед!» приехал не один, а с женой Мариной Майко и сыном Иваном. На красной дорожке звездная семья произвела настоящий фурор.

Харатьян был облачен в белую рубашку и черный костюм, как и его супруга. Однако Марина вместо рубашки предпочла блестящую майку золотистого оттенка. 20-летний Иван выбрал более повседневную одежду: джинсы, кеды и рубашку. Уже не раз поклонники отмечали, что наследник очень сильно похож на Дмитрия Вадимовича. Молодому человеку в этом году исполнилось 20 лет — и он стал настоящей копией своего отца в молодости. На некоторых фото в социальных сетях даже не сразу понятно, кто изображен — Дмитрий или Иван.

Сын актера получал образование в Европе, но в итоге решил вернуться в Россию и поступить в театральный вуз. Молодой человек учится на режиссерском факультете, и, возможно, именно он сыграет сына Алеши Корсака в «Гардемаринах-4».