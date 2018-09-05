«Отмени концерт, иначе хана». Егору Криду угрожают расправой в Дагестане

В Дагестане пользователи Сети угрожают известному исполнителю Егору Криду и предостерегают его от концерта в республике, назначенного на 9 сентября, сообщает Super.ru. А тех мужчин, которые придут на выступление, предлагают звать «петухами». В Instagram Криду угрожают физической расправой. Как отмечается, Крид задумался над удалением своего аккаунта.