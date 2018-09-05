«Отмени концерт, иначе хана». Егору Криду угрожают расправой в Дагестане

Местные жители требуют отменить концерт исполнителя, а тех, кто на него придет, называют «петухами».
В Дагестане пользователи Сети угрожают известному исполнителю Егору Криду и предостерегают его от концерта в республике, назначенного на 9 сентября, сообщает Super.ru. А тех мужчин, которые придут на выступление, предлагают звать «петухами». В Instagram Криду угрожают физической расправой. Как отмечается, Крид задумался над удалением своего аккаунта.
— Всё чаще посещают мысли о том, чтобы удалить свой Instagram, не видеть всего этого д*рьма в интернете, жить без толпы идиотов в комментариях и ненужной информации, — отметил музыкант.
Исполнитель заявил, что ему постоянно что-то советуют. И он от этого устал.
— Как мне жить, выглядеть, какую музыку делать, с кем спать и так далее — решать только мне! И вам также советую никого особо не слушать, — подчеркнул Крид.