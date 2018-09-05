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  • Горячо! Роналду отдохнул на яхте вместе с любимой, и папарацци смотрели только на это

Горячо! Роналду отдохнул на яхте вместе с любимой, и папарацци смотрели только на это

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ФОТО: Vida Press

33-летний футболист решил воспользоваться паузой и устроил небольшие каникулы вместе с Джорджиной Родригес, пишет Life.ru.

Криштиану Роналду, который недавно перешёл из "Реала" в "Ювентус", решил дать себе время отдохнуть и уединился со своей девушкой на яхте около берега Сардинии. Папарацци сняли парочку, когда они мило обнимались на палубе. При этом в объектив попал яркий фингал 33-летнего футболиста, который он получил во время последней игры, сообщает Daily Mail.

Возлюбленная спортсмена Джорджина Родригес похвасталась милой фотографией на своей страничке в Instagram, написав: "Как приятно чувствовать теплые объятия, когда тебе холодно. Я люблю тебя, Криштиану!"

Фотографы не обошли стороной и 24-летнюю Джорджину, которая демонстрировала сексуальную фигуру даже после родов. Напомним, осенью 2017-го у пары родилась дочь Алана-Мартина. Сейчас Криштиану и Джорджина не разлей вода, недавно они вместе со всей семьёй переехали в Италию.

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