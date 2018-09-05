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  • «В глазах истерика»: Ани Лорак оконфузилась на «Новой волне»

«В глазах истерика»: Ани Лорак оконфузилась на «Новой волне» Смотрите видео!

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5513102 26.05.2018 Singer Ani Lorak during the 8th RU.TV music awards ceremony in Moscow's Crocus City Hall. Alexey Filippov / Sputnik

ФОТО: ALEXEY FILIPPOV / Sputnik

В Сочи стартовал конкурс молодых исполнителей «Новая волна – 2018». На мероприятие приехали многие знаменитости, не осталась в стороне и Ани Лорак. Однако ее образ для красной дорожки многие раскритиковали.

Ани Лорак - одна из самых привлекательных и стильных исполнительниц как на российской, так и на украинской сцене. Однако даже у такой знаменитости бывают проколы. К такому выводу пришли подписчики странички Лорак в социальной сети Instagram. Там певица опубликовала видео, сделанное с красной дорожки.

В ролике Ани запечатлена в черном облегающем платье с открытыми плечами и убранными назад волосами. Артистка позировала фотографам, поворачиваясь к ним то одним боком, то другим.

 

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Почему-то не все оценили по достоинству наряд Лорак. Многие сочли его безвкусным. «В глазах истерика.... И ....»как мне все надоело«.... Лучше бы не позировала», «Лорак – даже гиалуринка – не помогает!», «в глазах сколько боли, улыбка натянута. Это сколько нужно сил, что бы всегда иметь хороший вид, всем улыбаться, не смотря на то, что творится в душе», «Зачем эти штучки на руках как качек», «Лорак – натуральный клоун– Джокер (орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)», – высказались пользователи Сети.

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