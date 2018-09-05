«В глазах истерика»: Ани Лорак оконфузилась на «Новой волне»

Ани Лорак - одна из самых привлекательных и стильных исполнительниц как на российской, так и на украинской сцене. Однако даже у такой знаменитости бывают проколы. К такому выводу пришли подписчики странички Лорак в социальной сети Instagram. Там певица опубликовала видео, сделанное с красной дорожки.

Почему-то не все оценили по достоинству наряд Лорак. Многие сочли его безвкусным. «В глазах истерика.... И ....»как мне все надоело«.... Лучше бы не позировала», «Лорак – даже гиалуринка – не помогает!», «в глазах сколько боли, улыбка натянута. Это сколько нужно сил, что бы всегда иметь хороший вид, всем улыбаться, не смотря на то, что творится в душе», «Зачем эти штучки на руках как качек», «Лорак – натуральный клоун– Джокер (орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)», – высказались пользователи Сети.