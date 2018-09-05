«Так жаль ее...» Что стало со звездой комедийных фильмов Амандой Байнс

Звезда молодежных сериалов Аманда Байнс в последние несколько месяцев несколько раз появлялась на публике и даже говорила о своем желании вернуться на экран – однако суд счел, что доверять актрисе самостоятельное управление ее финансами и здоровьем пока еще рано.
Стало известно, что под опекунским надзором по решению суда Аманда останется до 2020 года. За время своего лечения от зависимостей Аманда заметно поправилась и поклонники молодежных телесериалов с трудом узнают актрису.
За матерью актрисы, Линн Байнс, еще на полтора года останется право принимать все важные решения, касающиеся психического и физического здоровья Аманды.
Напомним, суд установил опекунский надзор над Амандой Байнс в 2014 – после того, как актриса несколько раз конфликтовала с полицией и попадала в психиатрические лечебницы. В одно из таких пребываний в клинике бывшей звезде молодежных комедий диагностировали биполярное расстройство.
Адвокат семьи Байнсов подчеркнул, что у Аманды с родителями очень хорошие отношения, и она совсем не против продления опекунского надзора. Сейчас 32-летняя актриса учится модному дизайну и в декабре получит соответствующий диплом. «Она с нетерпением ждет выпуска и начала следующего этапа своей жизни», рассказал адвокат.