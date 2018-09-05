«Так жаль ее...» Что стало со звездой комедийных фильмов Амандой Байнс

Аманда Байнс 2013 год. ФОТО: Rights Managed / MORGAN CREEK PRODUCTIONS Copyrig

Стало известно, что под опекунским надзором по решению суда Аманда останется до 2020 года. За время своего лечения от зависимостей Аманда заметно поправилась и поклонники молодежных телесериалов с трудом узнают актрису.

Аманда Байнс в 2017 году. ФОТО: Vida Press

За матерью актрисы, Линн Байнс, еще на полтора года останется право принимать все важные решения, касающиеся психического и физического здоровья Аманды.

Так выглядит Аманда сейчас. ФОТО: Vida Press

Напомним, суд установил опекунский надзор над Амандой Байнс в 2014 – после того, как актриса несколько раз конфликтовала с полицией и попадала в психиатрические лечебницы. В одно из таких пребываний в клинике бывшей звезде молодежных комедий диагностировали биполярное расстройство.