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  • «Так жаль ее...» Что стало со звездой комедийных фильмов Амандой Байнс

«Так жаль ее...» Что стало со звездой комедийных фильмов Амандой Байнс Смотрите фото!

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Amanda Bynes 2007. aastal.

ФОТО: Rights Managed / MORGAN CREEK PRODUCTIONS Copyrig

Звезда молодежных сериалов Аманда Байнс в последние несколько месяцев несколько раз появлялась на публике и даже говорила о своем желании вернуться на экран – однако суд счел, что доверять актрисе самостоятельное управление ее финансами и здоровьем пока еще рано.

Аманда Байнс 2013 год.

ФОТО: Rights Managed / MORGAN CREEK PRODUCTIONS Copyrig

Стало известно, что под опекунским надзором по решению суда Аманда останется до 2020 года. За время своего лечения от зависимостей Аманда заметно поправилась и поклонники молодежных телесериалов с трудом узнают актрису.

Аманда Байнс в 2017 году.

ФОТО: Vida Press

За матерью актрисы, Линн Байнс, еще на полтора года останется право принимать все важные решения, касающиеся психического и физического здоровья Аманды.

Так выглядит Аманда сейчас.

ФОТО: Vida Press

Напомним, суд установил опекунский надзор над Амандой Байнс в 2014 – после того, как актриса несколько раз конфликтовала с полицией и попадала в психиатрические лечебницы. В одно из таких пребываний в клинике бывшей звезде молодежных комедий диагностировали биполярное расстройство.

Адвокат семьи Байнсов подчеркнул, что у Аманды с родителями очень хорошие отношения, и она совсем не против продления опекунского надзора. Сейчас 32-летняя актриса учится модному дизайну и в декабре получит соответствующий диплом. «Она с нетерпением ждет выпуска и начала следующего этапа своей жизни», рассказал адвокат.

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