«Бог покарает тебя»: СМИ рассказали о страшном проклятии Кобзона

По данным издания, первая жена Иосифа Кобзона прокляла экс-супруга за аборт и измены. Круглова забеременела через год после свадьбы, однако эта новость вовсе не стала радостной для Кобзона и тот якобы заставил ее пойти на аборт, которые едва не лишил ее жизни из-за открывшегося кровотечения.

«Бог все видит. Он покарает тебя за это», - сказала тогда супругу едва не умершая от кровотечения Вероника Круглова.

После развода с Кругловой Козбон женился на Людмиле Гурченко. Их брак продлился четыре года, причиной развода также послужили регулярные измены артиста.

Третья супруга Кобзона Нинель Дризина знала об изменах Иосифа Давыдовича, однако, череда проблем со здоровье супруга заставила ее забыть об этом и бороться за его жизнь.

Тем временем стало известно еще об одной панихиде по покойному артисту, которая прошла в абсолютной секретности 1 сентября. На приватное мероприятие были приглашены только ближайшие родственники и лучшие друзья.

Напомним, Иосиф Кобзон скончался 30 августа 2018 года на 81-м году жизни. В конце июля певец, более 13 лет боровшийся с онкологическим заболеванием, попал в больницу в тяжелом состоянии.