Латвийская Барби с нереальной грудью показала на видео, что у нее и попа ого-го!

Обладательница самой большой груди Виктория Уайльд, которую именуют "латвийской Барби", разместила в Instagram не совсем привычное видео, на котором демонстрирует не свой внушительный бюст, а пятую точку - стоит признать, не менее впечатляющую, пишет Rus.TVNET.
На ролике эпатажная блондинка запечатлена в облегающем леопардовом костюме, который как нельзя лучше подчеркивает ее округлости.
Двигающая бедрами в такт ритмичной музыки Виктория привела в восторг сотни своих подписчиков в социальных сетях.
Один из самых преданных фанатов даже назвал ее "богиней". Ну, не знаем... Мы как-то богинь себе по-другому представляем.
Напомним, не так давно в интервью изданию Privātaja Dzīve Уайльд призналась, что поддержание красоты обходится ей примерно в 5 тысяч евро в месяц.