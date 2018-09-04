Вт, 4.09.2018
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  • Латвийская Барби с нереальной грудью показала на видео, что у нее и попа ого-го!

Латвийская Барби с нереальной грудью показала на видео, что у нее и попа ого-го! Кто чем богат

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Обладательница самой большой груди Виктория Уайльд, которую именуют "латвийской Барби", разместила в Instagram не  совсем привычное видео, на котором демонстрирует не свой внушительный бюст, а пятую точку - стоит признать, не менее впечатляющую, пишет Rus.TVNET.

На ролике эпатажная блондинка запечатлена в облегающем леопардовом костюме, который как нельзя лучше подчеркивает ее округлости.

Двигающая бедрами в такт ритмичной музыки Виктория привела в восторг сотни своих подписчиков в социальных сетях.

Один из самых преданных фанатов даже назвал ее "богиней". Ну, не знаем... Мы как-то богинь себе по-другому представляем.

 

#booty🍑 #taste #rednails #blonde #animalprint #leopard #wild #dance

A post shared by ⭐️Victoria Wild⭐️ (@victoriawildofficial) on

Напомним, не так давно в интервью изданию Privātaja Dzīve Уайльд призналась, что поддержание красоты обходится ей примерно в 5 тысяч евро в месяц.

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