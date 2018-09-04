Латвийская Барби с нереальной грудью показала на видео, что у нее и попа ого-го!

На ролике эпатажная блондинка запечатлена в облегающем леопардовом костюме, который как нельзя лучше подчеркивает ее округлости.

Двигающая бедрами в такт ритмичной музыки Виктория привела в восторг сотни своих подписчиков в социальных сетях.

Один из самых преданных фанатов даже назвал ее "богиней". Ну, не знаем... Мы как-то богинь себе по-другому представляем.