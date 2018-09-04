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  • Упс! Звезда «50 оттенков серого» явилась на кинофестиваль в занавеске и засветила грудь

Упс! Звезда «50 оттенков серого» явилась на кинофестиваль в занавеске и засветила грудь ФОТО!

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Dakota Johnson

ФОТО: Camilla Morandi/Venezia / IPA / PA Images

1 сентября состоялось важное событие в мире кино – 75-й Венецианский фестиваль, на красной дорожке которого блистало множество знаменитостей. Одной из самых стильных и элегантных женщин можно смело назвать Дакоту Джонсон, прославившуюся после выхода на экраны серии фильмов «50 оттенков серого», пишет Фабиоса

Дочь Мелани Гриффит вместе с коллегами представляла новую картину «Суспирия». По такому случаю девушка выбрала роскошное алое платье-макси с пышным низом и открытой линией плеч от Dior Couture. Нужно сказать, что она затмила все другие наряды в красной гамме, которых было немало.

ФОТО: Alberto Terenghi/Venezia 2018 / / PA Images

В тот же день с актрисой произошел курьезный случай, вероятно, подпортивший ей настроение. Немногим ранее торжества она прибыла на официальную фотосъемку. Джонсон была одета в нежное декорированное кружевами платье от Dior, создав практически ангельский образ. Его дополнили грамотный подход к выбору украшений, простая укладка и легкий макияж.

ФОТО: EKATERINA CHESNOKOVA / Sputnik

Мероприятие могло бы остаться незамеченным, если бы не слишком глубокий лиф и отсутствие бретелей. В самый разгар съемки платье стало буквально «сползать» с актрисы, несколько обнажив ее грудь. Судя по выражению лица Дакоты на некоторых фото, этот досадный инцидент доставил ей не самые приятные переживания.

ФОТО: Camilla Morandi/Venezia / IPA / PA Images

К счастью, в момент своего модного конфуза девушка позировала не соло, а в компании коллег. Проблему с платьем вовремя заметил режиссер «Суспирии», Лука Гуаданиньо, и попытался «прикрыть» актрису. Выглядело это немного комично и заставило Дакоту смутиться, но именно благодаря директору картины она смогла привести себя в порядок, спрятавшись за спинами коллег.

ФОТО: Laurent VU/SIPA / Laurent VU/SIPA

Никто из знаменитостей не застрахован от подобных модных провалов. Дакота Джонсон взяла себя в руки и в тот же день вышла в платье с аналогичным верхом – вероятно, она приняла некоторые «меры предосторожности», чтобы избежать повторения конфуза. А помните ли вы аналогичные случаи из жизни звезд, которые показались вам забавными?

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