Упс! Звезда «50 оттенков серого» явилась на кинофестиваль в занавеске и засветила грудь

Дочь Мелани Гриффит вместе с коллегами представляла новую картину «Суспирия». По такому случаю девушка выбрала роскошное алое платье-макси с пышным низом и открытой линией плеч от Dior Couture. Нужно сказать, что она затмила все другие наряды в красной гамме, которых было немало.

ФОТО: Alberto Terenghi/Venezia 2018 / / PA Images

В тот же день с актрисой произошел курьезный случай, вероятно, подпортивший ей настроение. Немногим ранее торжества она прибыла на официальную фотосъемку. Джонсон была одета в нежное декорированное кружевами платье от Dior, создав практически ангельский образ. Его дополнили грамотный подход к выбору украшений, простая укладка и легкий макияж.

ФОТО: EKATERINA CHESNOKOVA / Sputnik

Мероприятие могло бы остаться незамеченным, если бы не слишком глубокий лиф и отсутствие бретелей. В самый разгар съемки платье стало буквально «сползать» с актрисы, несколько обнажив ее грудь. Судя по выражению лица Дакоты на некоторых фото, этот досадный инцидент доставил ей не самые приятные переживания.

ФОТО: Camilla Morandi/Venezia / IPA / PA Images

К счастью, в момент своего модного конфуза девушка позировала не соло, а в компании коллег. Проблему с платьем вовремя заметил режиссер «Суспирии», Лука Гуаданиньо, и попытался «прикрыть» актрису. Выглядело это немного комично и заставило Дакоту смутиться, но именно благодаря директору картины она смогла привести себя в порядок, спрятавшись за спинами коллег.

ФОТО: Laurent VU/SIPA / Laurent VU/SIPA