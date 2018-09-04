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  • Секси-леди! Спустя десять лет малышку Ксюшу из «Моей прекрасной няни» не узнать

Секси-леди! Спустя десять лет малышку Ксюшу из «Моей прекрасной няни» не узнать Смотрите фото!

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ФОТО: Кадр из фильма

С момента выхода на телеэкраны последней серии ситкома «Моя прекрасная няня» прошло уже девять лет. Теперь в эффектной блондинке Ирине Андреевой вы вряд ли узнаете младшую дочь одного из главных героев. 

Звезда «Моей прекрасной няни», 24-летняя Ирина Андреева, давно живет и учится в Швейцарии, пишет Woman.

 

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Девушка сыграла роль дочери продюсера Максима Шаталина, Ксюши, когда ей было всего десять лет. С того момента прошло много времени, и теперь поклонникам сериала трудно узнать свою любимицу. Еще снимаясь в ситкоме, Ира параллельно училась в Европейской школе. После завершения съемок она решила завершить свою актерскую карьеру.

 

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Девушка уехала из России и поступила в Королевский колледж Лондона, который с успехом окончила еще два года назад. С возрастом внешность из обаятельной девчушки Ирина превратилась стройную длинноногую блондинку. В своем микроблоге экс-актриса часто публикует снимки из путешествий. Чем сейчас занимается Ирина Андреева, неизвестно.

 

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