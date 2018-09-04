Секси-леди! Спустя десять лет малышку Ксюшу из «Моей прекрасной няни» не узнать

Звезда «Моей прекрасной няни», 24-летняя Ирина Андреева, давно живет и учится в Швейцарии, пишет Woman.

A post shared by @iri.and on Jul 14, 2018 at 10:48am PDT

Девушка сыграла роль дочери продюсера Максима Шаталина, Ксюши, когда ей было всего десять лет. С того момента прошло много времени, и теперь поклонникам сериала трудно узнать свою любимицу. Еще снимаясь в ситкоме, Ира параллельно училась в Европейской школе. После завершения съемок она решила завершить свою актерскую карьеру.

A post shared by @iri.and on Jul 11, 2018 at 2:50pm PDT

Девушка уехала из России и поступила в Королевский колледж Лондона, который с успехом окончила еще два года назад. С возрастом внешность из обаятельной девчушки Ирина превратилась стройную длинноногую блондинку. В своем микроблоге экс-актриса часто публикует снимки из путешествий. Чем сейчас занимается Ирина Андреева, неизвестно.

A post shared by @iri.and on Dec 22, 2016 at 11:25am PST