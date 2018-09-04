Смотри: гендиректор Black Star и певица Ханна стали родителями
4 сентября 2018, 15:28
Жена генерального директора лейбла Black Star родила первенца в США. Дочь Павла Курьянова и певицы Ханны родилась в одной из клиник Майами, где последние месяцы живут супруги. Об этом сообщает телеграм-канал Super.ru.
Отмечается, что новорождённая гражданка США сможет путешествовать во многие страны без визы, а по достижении 21 года получит право запросить гражданство Соединённых Штатов для своих родителей.
Фанаты поздравили влюблённых с пополнением. Они пожелали здоровья малышу, а также терпения родителям. Мать малышки раскрыла только первую букву имени новорождённой — "А". И дату её рождения — 3 сентября.