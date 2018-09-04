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  • Смотри: гендиректор Black Star и певица Ханна стали родителями

Смотри: гендиректор Black Star и певица Ханна стали родителями

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ФОТО: Instagram Ханны

Жена генерального директора лейбла Black Star родила первенца в США. Дочь Павла Курьянова и певицы Ханны родилась в одной из клиник Майами, где последние месяцы живут супруги. Об этом сообщает телеграм-канал Super.ru.

Отмечается, что новорождённая гражданка США сможет путешествовать во многие страны без визы, а по достижении 21 года получит право запросить гражданство Соединённых Штатов для своих родителей.

Фанаты поздравили влюблённых с пополнением. Они пожелали здоровья малышу, а также терпения родителям. Мать малышки раскрыла только первую букву имени новорождённой — "А". И дату её рождения — 3 сентября.

 

А♥️ 3.09.2018

Публикация от Ханна❤️ (@offi_hanna)

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