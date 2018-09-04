Раскрыты детали тайного прощания с Иосифом Кобзоном

Как утверждает Telegram-канал Mash, утром 1 сентября в ЦКБ на улице Маршала Тимошенко в Москве появился личный парикмахер и визажист Иосифа Кобзона, а к 16 часам стали подъезжать элитные иномарки. Как выразился источник, «мрачные люди с охраной один за другим» проходили в зал и вскоре уезжали. Утверждается, что территория была оцеплена полицией, но все сотрудники якобы были в штатском.

Гостей встречали вдова Иосифа Кобзона Нелли, сын Андрей и ближайшие родственники. Закрытая для посторонних церемония завершилась в 18:30. После этого тело мэтра отправили в Концертный зал имени Чайковского, где состоялось официальной прощание, транслировавшееся СМИ буквально на всю Россию. Более десяти тысяч человек за пять часов пришли проститься с легендарным певцом. Среди них были первые лица страны, коллеги и друзья исполнителя.

Алла Пугачева прощается с Кобзоном ФОТО: Mikhail Metzel / Mikhail Metzel/TASS

Напомним, что Иосиф Кобзон скончался 30 августа. Причиной смерти стало онкологическое заболевание, с которым он мужественно боролся почти полтора десятилетия. Артист перенес несколько операций. Он предпочитал не распространяться о смертельно опасном заболевании, однако принял участие в передаче «Пусть говорят», посвященной борьбе с раком. Кобзон рассказал, как важно следить за здоровьем.