Шок! С виду это простой гараж в Каламая, а там с утра до ночи проводят опыты над людьми

В помещение и днем и ночью заходят группы людей, а через какое-то время выходят совершенно в ином настроении. Мы проникли внутрь и на своем опыте узнали, чем там занимаются и насколько всё на самом деле жутко. Похоже, эти эксперименты навсегда меняют жизнь.

Всё начинается с первой секунды. Ты попадаешь в загадочный мир, где во время пользования туалетом с тобой на связь кто-то выходит по Skype. Другого такого мира больше не существует...

ФОТО: Konstantin Sednev

За 60 минут меняется сознание

Наша группа из пяти журналистов и одного фотографа была выбрана для участия в психологическом эксперименте научно-исследовательского центра Лаборатории Аффект в Таллинне. На эксперимент отвели всего 60 минут. Мы справились, преодолев массу трудностей в пути. В какой-то момент что-то пошло не так, и мы надолго лишились одного члена группы.

Чувство клаустрофобии и страха не покидало нас всю игру. Случались такие непредсказуемые вещи, после которых действительно меняется сознание. Казалось, потолок вот-вот раздавит двоих участников команды и спасения нет, но...

Современные инженерные решения и огромная площадь делают свое дело

Да, вы, наверное, уже догадались, что этот эксперимент является ничем иным, как одним из современных квестов, и все они располагаются на огромной площади 390 квадратных метров. Мы выбрали квест «Собеседование». Он, как и любой другой эксперимент этой компании, занимает несколько этажей и проводится в восьми комнатах, общая площадь которых - 80 квадратных метров.

Для создания такого рода квестов используются километры кабелей и сотни сенсоров, пишутся тысячи строк программного кода, внедряется множество сложной электроники и пневматики, позволяющей изменять геометрию помещения. Например, в одном помещении может совершенно необычным образом появиться вход в другое.

ФОТО: Konstantin Sednev

Подготовка и преодоление страха

Как нам рассказали, для подготовки экспериментов приглашаются лучшие сценаристы и режиссеры кино, опытные художники-оформители и осветители.

Распределение ролей, разветвленный сюжет, решение задач в нестандартных ситуациях, спецэффекты, а также динамически изменяющийся искусственный интеллект... Квест для каждой группы будет протекать по своему сценарию, всё зависит от скорости выполнения задач группы.

За 60 минут вы узнаете, почему этот квест называется «Собеседование» и точно забудете о своих жизненных проблемах, полностью погрузившись в другой мир, полный проблем, загадок и страха...

ФОТО: Konstantin Sednev

Прочитать подробности об экспериментах Аффекта и записать свою группу вы можете НА САЙТЕ лаборатории (www.affect.ee).