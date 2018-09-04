Давно такого не было! Папарацци застали Анджелину Джоли в необычном виде Смотрите фото!
4 сентября 2018, 12:48
На днях Анджелина Джоли вновь попала в объективы папарацци в Голливуде. Актриса выбрала для прогулки с детьми расслабленный образ в стиле casual.
На днях папарацци вновь подловили знаменитую актрису во время прогулки с детьми в Голливуде. На ней были темные брюки-скинни, серая футболка и спортивные кроссовки. Свой образ актриса дополнила соломенной шляпой и солнцезащитными очками.
Интересно, что свои стройные ноги Анджелина Джоли демонстрирует публике крайне редко. Чаще всего для выходов в свет и прогулок с детьми звезда выбирает платья или длинные юбки.