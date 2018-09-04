Вт, 4.09.2018
Галерея: смотрите, как отважно эстонские красотки соревнуются за звание самой-самой СМОТРИТЕ ПОДРОБНЕЕ>
Postimees
Мнение
Впрок
Спорт
ЭР100
Глобус
Культура
КРАСОТКА
Limon
Здоровье
Барбос
Ваш дом
Прогноз
  • Limon
  • Звезды
  • Курьез! Ники Минаж потеряла грудь во время жаркого танца

Курьез! Ники Минаж потеряла грудь во время жаркого танца ВИДЕО!

Поделиться Поделиться E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментировать

Nicki Minaj

ФОТО: Doug Peters / Doug Peters/EMPICS Entertainment

35-летняя американская певица Ники Минаж случайно обнажилась во время выступления на фестивале Made In America. Исполнительница не рассчитала с размером платья, и её грудь выпрыгнула из декольте во время особенно энергичного танца, сообщает Daily Mail.

Стоит отметить, что Ники Минаж не растерялась и поправила одежду прямо на сцене, изящно вписав движения в танец. Вероятно, большинство поклонников певицы даже не заметили неловкой ситуации.

А вот фотографы не только заметили, но и сделали несколько удачных снимков, на которых исполнительница хип-хопа предстала во всей красе, пишет Лайф.

Отметим, что для самой Ники Минаж неудача с костюмом вряд ли стала потрясением — девушка регулярно публикует в "Инстаграме" откровенные фотографии, и даже на обложке своего нового альбома предстала без одежды.

Читать также

Актуально

НАВЕРХ