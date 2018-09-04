Курьез! Ники Минаж потеряла грудь во время жаркого танца

Стоит отметить, что Ники Минаж не растерялась и поправила одежду прямо на сцене, изящно вписав движения в танец. Вероятно, большинство поклонников певицы даже не заметили неловкой ситуации.

А вот фотографы не только заметили, но и сделали несколько удачных снимков, на которых исполнительница хип-хопа предстала во всей красе, пишет Лайф.