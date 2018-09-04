Это похоже на рэп. Земфира выпустила новую песню, впервые за пять лет (ВИДЕО)

С 2013 года Земфира не записала ни одну новую песню, и всё время довольствовалась старыми, которые пела на своих концертах. Но вот, спустя 5 лет, она решила порадовать своих фанатов и выпустила новую песню под названием "Джозеф", которая была написана на стихи Иосифа Бродского.

Вместе с Земфирой эту песню спел электронный музыкант Mujuice, гитарист Дмитрий Емельянов, а также Стив Уэстон и Майк Хиллиер. Обложку оформляли Рената Литвинова и Гоша Рубчинский.

Многие, кто впервые услышал эту песню, были удивлены. Она напоминает рэп, и в ней не слышно обычного звонкого голоса певицы.