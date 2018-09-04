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  • Это похоже на рэп. Земфира выпустила новую песню, впервые за пять лет (ВИДЕО)

Это похоже на рэп. Земфира выпустила новую песню, впервые за пять лет (ВИДЕО)

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Земфира

ФОТО: Ekaterina Chesnokova/RIA Novosti

Дети, выросшие в период 90-х и 00-х годов знают и любят Земфиру, но с 2013 года она не выпустила ни одной песни. Многие уже попрощались с ней, но оказалось, рано её списывать со счетов. Новая песня написана на стихи Бродского, и немного отличается от привычных нам песен Земфиры, пишут Fishki.net.

С 2013 года Земфира не записала ни одну новую песню, и всё время довольствовалась старыми, которые пела на своих концертах. Но вот, спустя 5 лет, она решила порадовать своих фанатов и выпустила новую песню под названием "Джозеф", которая была написана на стихи Иосифа Бродского.

Вместе с Земфирой эту песню спел электронный музыкант Mujuice, гитарист Дмитрий Емельянов, а также Стив Уэстон и Майк Хиллиер. Обложку оформляли Рената Литвинова и Гоша Рубчинский.

Многие, кто впервые услышал эту песню, были удивлены. Она напоминает рэп, и в ней не слышно обычного звонкого голоса певицы.

Ранее Земфира заявила, что собирается выпускать альбом, но не знает точного времени, когда он будет готов. И войдёт ли новая песня туда, тоже никто не знает.

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