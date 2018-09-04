Пять основных причин полюбить женщину-Льва

Она добра и сердечна

Ее стоит обожать из-за склонности посвящать себя другим без остатка. Она всегда думает о нуждах других прежде своих собственных и уделяет приоритетное внимание чужому благосостоянию. Она не стесняется проявлять привязанность, особенно к своим друзьям и семье, пишет Cluber.com.ua.

Она проста

Хотя вы можете подумать, что это отрицательное качество, нет ничего более восхитительного, чем умение женщины-Льва выражать свое мнение с необычайной простотой. Она не боится откровенности, особенно если знает, что это к лучшему. Вы можете пострадать от того, что она вам скажет, но, позже, поймете, что ей нужно было это высказать, что вы стали лучше. Женщина-Лев желает для вас только лучшего, и не колеблясь раскритикует вас, если это принесет вам пользу в долгосрочной перспективе.

Она – творческая натура

Она стремиться привнести красоту в окружающий мир через свое творчество. Возможно, она пишет, танцует, делает оригинальные поделки, шьет модные вещи или занимается чем-то еще. Она, как правило, большой эстет и обладает изысканным вкусом.

Она очень страстная, искренняя и энергичная

Она очень целеустремленная и делает все возможное, чтобы достичь желаемого. Она также страстна, весела и очень организована. Если вы — человек, который нуждается во времени, чтобы принять решение, то Лев сделает это за доли секунды. Женщине-Льву нужен уверенный в себе партнер, который хорошо себя знает и находится на том же интеллектуальном уровне, что и она.

Она – прирожденный лидер